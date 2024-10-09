مجلس الذهب: المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا نصف سنوي 6% بعد التيسير النقدي

MENAFN - Al-Borsa News) قال مجلس الذهب العالمي، إن بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في سبتمبر، من المتوقع أن يدعم الأصول الخطرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر سيكون في مقدمتها.

وأوضح في تقرير الثلاثاء، عبر بيانات من يناير 1984 إلى أغسطس 2024، والتي تغطي دورات التيسير النقدي العشر الماضية من جانب الفيدرالي، أن المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا بلغ في المتوسط ​​6% خلال الأشهر الستة التي أعقبت خفض أسعار الفائدة.

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وأضاف أنه بعد الزيادات الشهرية القوية في يوليو وأغسطس، عزز الذهب مكاسبه في سبتمبر، حيث أنهى الشهر مرتفعًا بنسبة 4.6% عند 2630 دولارًا للأوقية، بعد تحقيق ثمانية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، كان آخرها في 26 سبتمبر.

وبهذا ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 26.5% مع انخفاض الدولار عقب إنهاء الفيدرالي دورة التشديد النقدي، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع عدم اليقين بشأن تحقق سيناريو الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي.

ويتوقع المجلس أن تشهد الفترة المقبلة ما أسماه“بيئة صديقة للذهب”، تتميز بانخفاض عائدات السندات، مع استمرار الارتباط القوي بين الأسهم والسندات، وهو ما قال إنه يقوض فوائد التنويع ويزيد من إجمالي مخاطر المحفظة، ويدعم التحوط.