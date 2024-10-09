مجلس الذهب: المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا نصف سنوي 6% بعد التيسير النقدي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مجلس الذهب العالمي، إن بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في سبتمبر، من المتوقع أن يدعم الأصول الخطرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر سيكون في مقدمتها.
وأوضح في تقرير الثلاثاء، عبر بيانات من يناير 1984 إلى أغسطس 2024، والتي تغطي دورات التيسير النقدي العشر الماضية من جانب الفيدرالي، أن المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا بلغ في المتوسط 6% خلال الأشهر الستة التي أعقبت خفض أسعار الفائدة.
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وأضاف أنه بعد الزيادات الشهرية القوية في يوليو وأغسطس، عزز الذهب مكاسبه في سبتمبر، حيث أنهى الشهر مرتفعًا بنسبة 4.6% عند 2630 دولارًا للأوقية، بعد تحقيق ثمانية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، كان آخرها في 26 سبتمبر.
وبهذا ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 26.5% مع انخفاض الدولار عقب إنهاء الفيدرالي دورة التشديد النقدي، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع عدم اليقين بشأن تحقق سيناريو الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع المجلس أن تشهد الفترة المقبلة ما أسماه“بيئة صديقة للذهب”، تتميز بانخفاض عائدات السندات، مع استمرار الارتباط القوي بين الأسهم والسندات، وهو ما قال إنه يقوض فوائد التنويع ويزيد من إجمالي مخاطر المحفظة، ويدعم التحوط.
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