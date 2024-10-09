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مدبولى: الحكومة تجهز للإعلان عن صفقات استثمارية جديدة

10/9/2024 2:46:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة سوف تعلن، خلال الفترة القادمة، عن عدد من الصفقات الاستثمارية والطروحات الجديدة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة تأتى ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

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يذكر أن شهر فبراير الماضى كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع مدينة رأس الحكمة وهى منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.

ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المبانى السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليونى نسمة، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.

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