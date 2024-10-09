مدبولى: الحكومة تجهز للإعلان عن صفقات استثمارية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة سوف تعلن، خلال الفترة القادمة، عن عدد من الصفقات الاستثمارية والطروحات الجديدة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة تأتى ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
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يذكر أن شهر فبراير الماضى كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع مدينة رأس الحكمة وهى منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المبانى السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليونى نسمة، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
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