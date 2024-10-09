الاستثمار تعلن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

أعلن المهندس حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بالإضافة إلى رؤية الوزارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.

وقال الخطيب، إن الأسس التى تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أى مستحقات للدولة“ضرائب/ رسوم وغيرها”.

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وأضاف أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، فى ضوء التقييم الدورى للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضح أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة فى توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية“تخصيص الأراضى – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية” وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالى، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التى تستوفى المستندات المطلوبة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.

وقال وزير الاستثمار، إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديرى، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيًا فى الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذى تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدورى للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.

وأضاف أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم فى تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.

وأشار إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة“نسبة المكون المحلى فى الصادرات”، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكى، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافى للزيادة فى الصادرات.

وقال إن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير“المعارض – الشحن الجوى – مكافحة ذباب الفاكهة”.

واستعرض رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات“تخفيض المعدل الضريبى الفعلى والرسوم والأعباء المالية”.

وأشار إلى دراسة أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة – ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية – يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دورى، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.