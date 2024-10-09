مؤشرات البورصة ترتد للمنطقة الخضراء بالمشتريات المحلية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ناشي: 31.2 نقطة مستهدف لـ EGX30 فى حال الاستمرار بالصعود
ارتدت مؤشرات البورصة المصرية للمنطقة الخضراء بختام تعاملات الأربعاء بعد تراجعات قوية في تداولات الثلاثاء، وجاء الارتداد بدعم من المشتريات المحلية.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 محققًا 31175.43 نقطة بنسبة 1.05%، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 1.92% ليصل إلى 3215.43 نقطة، كما سجل مؤشر EGX70 ارتفاعًا بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 7503.7 نقطة.
موضوعات متعلقة
“فرست للاستشارات” راعى قيد لشركة أغذية فى بورصة النيل مؤشرات البورصة تنهى جلسة اليوم فى المنطقة الخضراء عمومية“مطاحن الإسكندرية” تُقر توزيع 75 قرشًا للسهم
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 10700.89 نقطة، وقفز مؤشر EGX30 capped بنحو 1.43% ليصل لمستوى 38580.77 نقطة.
قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة ارتدت بالصعود خلال تعاملات الأربعاء بعدما استطاع المؤشر الرئيسي كسر منطقة المقاومة والاستقرار أعلى منطقة 31 ألف نقطة، موضحًا أن الارتداد كان مفاجئًا، خاصة بعد التراجعات الحادة فى الجلسة السابقة.
وأضاف أن أداء الأسهم القيادية جاء متباينًا، رغم حجم التداولات الجيد، موضحًا أن الجلسة شهدت انتهاء حالة الذعر ومخاوف المستثمرين، ورجح أن يحاول المؤشر الرئيسي اختراق مستوى 31.6 نقطة على أن يليه المستهدف عند 32.2 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.
وشهد السوق قيم تداولات 4.08 مليارات جنيه، من خلال تداول 692.4 مليون سهم، بتنفيذ 102.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 134 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“ديجيتايز للاستثمار والتقنية” بنسبة 19.75%، و”إم بي للهندسة M.B” بنسبة 19.72%.
وتراجعت أسعار 41 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية” بنحو 10.92%، وسهم المالية والصناعية المصرية بنحو 7.53%، فيما لم تتغير أسعار 35 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.202 تريليون جنيه بأرباح قرابة الـ 30 مليار جنيه.
ويرى أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة سى أف أى لتداول الأوراق المالية، أن جلسة اليوم الأربعاء كانت إيجابية مقارنة بالجلسة السابقة خاصة مع التذبذب العالى الذي سيطر على التداولات، متوقعًا أن شكل الأداء المرتقب سيتم حسمه خلال الجلسة المتبقية من الأسبوع الجاري.
وتوقع فى حال استمر الأداء الجيد لمؤشر EGX30 حتى نهاية الأسبوع سيتمكن من الوصول إلى مستوى 31300 نقطة يليها مستوى 31500 نقطة، ناصحًا المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 14.4 مليون جنيه و96.14 مليون جنيه مستحوذين على نسب 87.98% و6.16%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 110.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.87%.
وسجل الأفراد 77.11% من التعاملات، حيث سجل سجل المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 70.33 مليون جنيه و39.73 مليون جنيه، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.5 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 22.88% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى بيع بقيمة 55.9 مليون جنيه و108.1 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية صافي شراء 56.4 مليون جنيه. كتب – منة هاني وعمرو طارق
MENAFN09102024000202011048ID1108763120