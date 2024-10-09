مؤشرات البورصة ترتد للمنطقة الخضراء بالمشتريات المحلية

ارتدت مؤشرات المصرية للمنطقة الخضراء بختام تعاملات الأربعاء بعد تراجعات قوية في تداولات الثلاثاء، وجاء الارتداد بدعم من المشتريات المحلية.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 محققًا 31175.43 نقطة بنسبة 1.05%، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 1.92% ليصل إلى 3215.43 نقطة، كما سجل مؤشر EGX70 ارتفاعًا بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 7503.7 نقطة.

موضوعات“فرست للاستشارات” راعى قيد لشركة أغذية فى بورصة النيل مؤشرات البورصة تنهى جلسة اليوم فى المنطقة الخضراء عمومية“مطاحن الإسكندرية” تُقر توزيع 75 قرشًا للسهم

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 10700.89 نقطة، وقفز مؤشر EGX30 capped بنحو 1.43% ليصل لمستوى 38580.77 نقطة.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة ارتدت بالصعود خلال تعاملات الأربعاء بعدما استطاع المؤشر الرئيسي كسر منطقة المقاومة والاستقرار أعلى منطقة 31 ألف نقطة، موضحًا أن الارتداد كان مفاجئًا، خاصة بعد التراجعات الحادة فى الجلسة السابقة.

وأضاف أن أداء الأسهم القيادية جاء متباينًا، رغم حجم التداولات الجيد، موضحًا أن الجلسة شهدت انتهاء حالة الذعر ومخاوف المستثمرين، ورجح أن يحاول المؤشر الرئيسي اختراق مستوى 31.6 نقطة على أن يليه المستهدف عند 32.2 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.

وشهد السوق قيم تداولات 4.08 مليارات جنيه، من خلال تداول 692.4 مليون سهم، بتنفيذ 102.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 134 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“ديجيتايز للاستثمار والتقنية” بنسبة 19.75%، و”إم بي للهندسة M.B” بنسبة 19.72%.

وتراجعت أسعار 41 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية” بنحو 10.92%، وسهم المالية والصناعية المصرية بنحو 7.53%، فيما لم تتغير أسعار 35 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.202 تريليون جنيه بأرباح قرابة الـ 30 مليار جنيه.

ويرى أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة سى أف أى لتداول الأوراق المالية، أن جلسة اليوم الأربعاء كانت إيجابية مقارنة بالجلسة السابقة خاصة مع التذبذب العالى الذي سيطر على التداولات، متوقعًا أن شكل الأداء المرتقب سيتم حسمه خلال الجلسة المتبقية من الأسبوع الجاري.

وتوقع فى حال استمر الأداء الجيد لمؤشر EGX30 حتى نهاية الأسبوع سيتمكن من الوصول إلى مستوى 31300 نقطة يليها مستوى 31500 نقطة، ناصحًا المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 14.4 مليون جنيه و96.14 مليون جنيه مستحوذين على نسب 87.98% و6.16%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 110.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.87%.

وسجل الأفراد 77.11% من التعاملات، حيث سجل سجل المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 70.33 مليون جنيه و39.73 مليون جنيه، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.5 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 22.88% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى بيع بقيمة 55.9 مليون جنيه و108.1 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية صافي شراء 56.4 مليون جنيه.