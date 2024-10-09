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فرست للاستشارات راعى قيد لشركة أغذية فى بورصة النيل

10/9/2024 2:46:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقود شركة فرست للاستشارات المالية قيد شركة أغذية فى بورصة النيل حاليًا، وتلعب دور راعى القيد بغرض طرح أسهم الشركة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بملف القيد وتنتظر البت فيه خلال الشهر الجاري، للسير بعدها فى إجراءات قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وتعتزم الشركة إتمام 6 صفقات دمج واستحواذ لشركات بالقطاع الغذائى تحت شركة واحدة بتقييم مبدئى يصل إلى 84 مليون دولار، حيث تسير الشركة فى إجراءات عملية الدمج وبصدد إتمام الصفقة بحلول الربع الأول من العام المقبل.

ويشهد نشاط الدمج والاستحواذ فى السوق المصرى رواجًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتوافر السيولة الدولارية فى البلاد.

ويعد سوق الدمج والاستحواذ أداة رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافى للشركات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المالية.

ويعد القطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الانتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد المصرى والذى يسهم بنصيب كبير فى هيكل الصادرات المصرية ويخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وأيضاً فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية حيث يساهم القطاع بنسبة 14% من إجمالى الصادرات غير البترولية مما يضعه فى المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية المختلفة، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

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