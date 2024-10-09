فرست للاستشارات راعى قيد لشركة أغذية فى بورصة النيل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقود شركة فرست للاستشارات المالية قيد شركة أغذية فى بورصة النيل حاليًا، وتلعب دور راعى القيد بغرض طرح أسهم الشركة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بملف القيد وتنتظر البت فيه خلال الشهر الجاري، للسير بعدها فى إجراءات قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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وتعتزم الشركة إتمام 6 صفقات دمج واستحواذ لشركات بالقطاع الغذائى تحت شركة واحدة بتقييم مبدئى يصل إلى 84 مليون دولار، حيث تسير الشركة فى إجراءات عملية الدمج وبصدد إتمام الصفقة بحلول الربع الأول من العام المقبل.
ويشهد نشاط الدمج والاستحواذ فى السوق المصرى رواجًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتوافر السيولة الدولارية فى البلاد.
ويعد سوق الدمج والاستحواذ أداة رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافى للشركات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المالية.
ويعد القطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الانتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد المصرى والذى يسهم بنصيب كبير فى هيكل الصادرات المصرية ويخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وأيضاً فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية حيث يساهم القطاع بنسبة 14% من إجمالى الصادرات غير البترولية مما يضعه فى المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية المختلفة، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
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