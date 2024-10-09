أدينيا بارتنرز تعزز حضورها فى أفريقيا عبر التواجد فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) توسعت شركة أدينيا بارتنرز المتخصصة فى مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرى، بهدف التركيز على اقتناص فرص النمو فى أفريقيا، وتعزيز تواجد الشركة فى شمال أفريقيا.
وعبر هذا التوسع تكون الشركة قد دخلت السوق الثامن لها فى القارة الأفريقية، والثانى للشركة فى شمال إفريقيا، بعد افتتاح مكتبها فى المغرب فى عام 2021 لتعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام فى أفريقيا.
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وقد عيّنت الشركة هبة حقى كرئيسة لقيادة جهود الأنشطة التوسعية حيث تسعى إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتنامية فى مصر والدول المجاورة.
ويأتى التوسع بعد إغلاق أحدث صندوق رئيسى لها، Adenia Capital V الذى تمت تغطيته بأكثر من المستهدف فى أبريل الماضي، وهو أول صندوق أفريقى بالكامل للشركة.
وقال ستيفان باكار، الشريك الإدارى فى أدينيا بارتنرز:“تعد مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات فى القارة مع إمكانات استثمارية كبيرة، لذا فهى محور طبيعى لنا بينما نوسع آفاقنا الجغرافية بأحدث صناديقنا”.
وتتمتع حقى بخبرة تزيد عن 16 عامًا فى مناصب الاستثمار والإدارة فى مجالات الاستثمار المباشر واستثمار الشركات والخدمات المالية، بما فى ذلك؛ المناصب فى أكتيس للاستثمار المباشر وازدهار للاستثمار المباشر وشركة شارى القابضة.
وقد عملت مؤخرًا، لمدة ثلاث سنوات كمدير عام فى مصر لشركة فى مجال التكنولوجيا المالية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والأردن، حيث كانت أيضًا عضوًا رئيسيًا فى فريق الإدارة العليا، بينما حصلت حقى على درجة ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال
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