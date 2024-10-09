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أدينيا بارتنرز تعزز حضورها فى أفريقيا عبر التواجد فى مصر

10/9/2024 2:46:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توسعت شركة أدينيا بارتنرز المتخصصة فى مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرى، بهدف التركيز على اقتناص فرص النمو فى أفريقيا، وتعزيز تواجد الشركة فى شمال أفريقيا.

وعبر هذا التوسع تكون الشركة قد دخلت السوق الثامن لها فى القارة الأفريقية، والثانى للشركة فى شمال إفريقيا، بعد افتتاح مكتبها فى المغرب فى عام 2021 لتعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام فى أفريقيا.

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وقد عيّنت الشركة هبة حقى كرئيسة لقيادة جهود الأنشطة التوسعية حيث تسعى إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتنامية فى مصر والدول المجاورة.

ويأتى التوسع بعد إغلاق أحدث صندوق رئيسى لها، Adenia Capital V الذى تمت تغطيته بأكثر من المستهدف فى أبريل الماضي، وهو أول صندوق أفريقى بالكامل للشركة.

وقال ستيفان باكار، الشريك الإدارى فى أدينيا بارتنرز:“تعد مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات فى القارة مع إمكانات استثمارية كبيرة، لذا فهى محور طبيعى لنا بينما نوسع آفاقنا الجغرافية بأحدث صناديقنا”.

وتتمتع حقى بخبرة تزيد عن 16 عامًا فى مناصب الاستثمار والإدارة فى مجالات الاستثمار المباشر واستثمار الشركات والخدمات المالية، بما فى ذلك؛ المناصب فى أكتيس للاستثمار المباشر وازدهار للاستثمار المباشر وشركة شارى القابضة.

وقد عملت مؤخرًا، لمدة ثلاث سنوات كمدير عام فى مصر لشركة فى مجال التكنولوجيا المالية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والأردن، حيث كانت أيضًا عضوًا رئيسيًا فى فريق الإدارة العليا، بينما حصلت حقى على درجة ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال

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