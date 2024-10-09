مدبولى: الحكومة لم تتخذ أى إجراء استثنائى رغم الأحداث الأخيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة لم تتخذ أى إجراء استثنائى طوال الفترة القريبة الماضية، على الرغم من الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار انتظام توفير الكهرباء والغاز وتدبير الطاقة اللازمة للمصانع.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية ستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة بالتالى إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ”اقتصاد حرب”، ولذا فمن الضرورى أن تهتم الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة.
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واستطرد مدبولى: مهم جدا أن نعي، مواطنون وحكومة، هذا الموضوع، موضحًا أنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مزيد من الحوكمة والترشيد فى كل النفقات وكذا الاستهلاك، وذلك تحسبا للأوضاع القادمة والسيناريوهات الأسوأ؛ حتى يتسنى للحكومة تحديد آليات التحرك فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك تكليفات واضحة جدًا لوزراء: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع محافظ البنك المركزى، وذلك لضمان عدم حدوث أى تأثير سلبى على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أنه قام بتوضيح تلك النقاط لشرح ما يحدث اليوم فى المنطقة وتأثيره الشديد على الدولة المصرية.
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