مدبولى: الحكومة لم تتخذ أى إجراء استثنائى رغم الأحداث الأخيرة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة لم تتخذ أى إجراء استثنائى طوال الفترة القريبة الماضية، على الرغم من الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار انتظام توفير الكهرباء والغاز وتدبير الطاقة اللازمة للمصانع.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية ستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة بالتالى إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ”اقتصاد حرب”، ولذا فمن الضرورى أن تهتم الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة.

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واستطرد مدبولى: مهم جدا أن نعي، مواطنون وحكومة، هذا الموضوع، موضحًا أنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مزيد من الحوكمة والترشيد فى كل النفقات وكذا الاستهلاك، وذلك تحسبا للأوضاع القادمة والسيناريوهات الأسوأ؛ حتى يتسنى للحكومة تحديد آليات التحرك فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك تكليفات واضحة جدًا لوزراء: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع محافظ البنك المركزى، وذلك لضمان عدم حدوث أى تأثير سلبى على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أنه قام بتوضيح تلك النقاط لشرح ما يحدث اليوم فى المنطقة وتأثيره الشديد على الدولة المصرية.