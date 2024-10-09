التضخم يخيم على آمال كامالا هاريس فى الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) مع بقاء أسابيع قليلة فقط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يسعى كل من المرشح الرئاسى دونالد ، ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس للفوز بأصوات الناخبين المترددين فى الولايات الصناعية المتأرجحة مثل ميشيجان؛ حيث يُعد الاقتصاد القضية الحاسمة للناخبين.

وقال إدوارد مونتجمرى، رئيس ميشيجان الغربية: ((إذا قمت بتشغيل التلفاز فى هذه الولاية، لا يمكنك تجنبها.. هذه الولاية بالتأكيد ضمن المنافسة، وهذه الانتخابات تخبرك بمدى شدة تلك المنافسة)).

موضوعاتالأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال 5 جلسات نائب رئيس الفيدرالي: خفضنا الفائدة للحفاظ على قوة سوق العمل مجلس الذهب: المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا نصف سنوي 6% بعد التيسير النقدي

هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على مقاطعة كينت، التى صوتت لصالح ترامب فى عام 2016، ولصالح بايدن فى عام 2020، ما ساعده على الفوز بولاية ميشيجان بفارق حوالى 150 ألف صوت، أى ما يقارب 3 نقاط مئوية.

أظهرت أحدث استطلاعات الرأى فى ميشيجان تقدم هاريس بفارق 1.6 نقطة على ترامب، ما يعكس الصعوبات التى تواجهها فى ما يسمى ((ولايات الجدار الأزرق)) التى أسهمت فى إيصال بايدن إلى البيت الأبيض.

كما يعكس هذا التقدم غضب الجالية العربية الأمريكية الكبيرة فى ميشيجان من دعم بايدن، وهاريس الآن، لإسرائيل فى غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) البريطانية.

تأمل حملة هاريس أن تعزز البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة، مثل النمو القوى فى الوظائف، وتراجع التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، من تقدمها الضئيل فى الولاية، إلى جانب اقتراحات تتعلق بمكافحة استغلال الأسعار.

لكن التضخم ترك أثره، وانقسم الناخبون فى ميشيجان حول هذه القضية.

فقد قالت مارى بالمر، متقاعدة تبلغ من العمر 63 عاماً من مدينة بوين، إنها ((متفائلة)) بشأن مستقبل الولايات المتحدة، وستدلى بصوتها لصالح هاريس.

بينما عبر آخرون عن غضبهم، لا سيما حول الأسعار.

فقد صرح رايان ماكفيكر، عامل لحام فى مصنع ((برادفورد وايت)) فى مدينة ميدلفيل، قائلاً: ((إنها أسعار مبالغ فيها))، فى إشارة إلى فواتير البقالة والكهرباء الخاصة به.

وأضاف: ((الجمهوريون أفضل مع المال))، مشيرًا إلى دعمه لترامب.

وتجادل إدارة بايدن ـ هاريس فى هذا الأمر، مشيرة إلى جهودها لخفض التكاليف واستراتيجيتها الصناعية الجديدة التى تتضمن تقديم إعانات ضخمة لإحياء التصنيع فى المناطق الصناعية مثل ميشيجان، والتى تعد بتوفير وظائف على المدى الطويل.

ومع ذلك، يعانى الكثير من سكان ميشيجان مما يصفونه بأزمة تكاليف المعيشة فى الوقت الحالى.

وقال كين إيستيل، رئيس بنك الطعام ((فيدينج أمريكا)) فى غرب ميشيجان، إن ((سياسات إدارة بايدن تسببت فى ضرر أكبر للأشخاص الذين نخدمهم، من حيث زيادة عدد الأشخاص الذين يتوافدون إلينا)).

وأوضح أن عدد الزيارات إلى بنوك الطعام فى الولاية ارتفع بنسبة تزيد على 20% خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، بعد زيادة بنسبة تقارب 30% فى العام السابق، مشيراً إلى أنه ((من الصعب التغلب على ثلاث سنوات سابقة من الأسعار المرهقة)).

استغل ترامب هذه المشاعر المرتبطة بعدم الرضا الاقتصادى خلال حملته الانتخابية، فقد قال فى تجمع حاشد بالقرب من ووكر، غرب ميشيجان، فى أواخر سبتمبر: ((بلدنا فى ورطة.. إنها فوضى)).

وأظهر استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة الإقليمية فى ديترويت أن 47% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن اقتصاد الولاية يسير فى ((الاتجاه الخاطئ))، مقابل 43% لديهم وجهة نظر أكثر إيجابية.

ووجد استطلاع آخر أجرته ((نيويورك تايمز ـ سيينا)) للناخبين المحتملين فى ميشيجان، أن 55% يثقون فى ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد مقارنة بـ42% لهاريس.

وتظهر البيانات الاقتصادية الشاملة صورة أكثر إيجابية عن الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن ـ هاريس.

على الرغم من مرور أكثر من عام من ارتفاع أسعار الفائدة، فإنَّ الاقتصاد الأمريكى نما بسرعة.

ويقدر بنك الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة تقارب 3% فى الربع الثالث، وهو أحد أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم المتقدم.

وظل سوق العمل الأمريكى قويًا حتى مع انخفاض التضخم من ذروته فى عام 2022، ففى سبتمبر، تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو أعلى من العام الماضى لكنه لا يزال منخفضًا تاريخيًا.

ومع ذلك، ظهرت بعض الإشارات التحذيرية للاقتصاد، فقد أصبح عدد الأمريكيين الذين يسعون للحصول على وظيفة ثانية فى ازدياد.

وكذلك عدد الأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لمدة 15 أسبوعًا أو أكثر، وارتفعت حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان؛ حيث استنفد المواطنون الأموال التى قدمتها الحكومة خلال الجائحة.

قال بول إيزيلى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة جراند فالى ستيت فى ميشيجان، إنَّ ((المواطنين لا يشعرون بالأمان كما كانوا من قبل، وحتى لو كانت معظم جوانب حياتهم أفضل الآن، فإنهم يدركون أنهم ينفقون أكثر مما يمكنهم تحمله، بينما كان ذلك مخفيًا فى الماضى؛ بسبب المدخرات الزائدة التى كانت لديهم)).

شعرت العديد من الشركات فى ميشيجان بضغط الأوضاع هذا العام، فقد قال نيلسون سانشيز، الرئيس التنفيذى لشركة ((رومان مانيوفاكتشرنج)) فى جراند رابيدز: ((كنا نعمل بكامل طاقتنا، لكن فى يناير، كان الأمر كما لو أن شخصًا ما قلب المفتاح))، وهذا الأمر دفعه إلى تقليص عدد موظفيه.

وعزا سانشيز هذا التباطؤ إلى تراجع الطلب الاستهلاكى وقلة الأعمال القادمة من قطاع صناعة السيارات.

ومع ذلك، بدأت الطلبات فى العودة بشكل تدريجى، ما جعله ((متفائلاً)) بشأن عام 2025، فحينها قد تتمكن شركته من البدء فى توظيف المزيد من العمال مرة أخرى.

زاكارى فيرهولست، الذى يدير شركة ((بيور أركيتكتس)) فى جراند رابيدز، قال إنَّ ارتفاع أسعار الفائدة دفع المواطنين إلى تأجيل مشاريعهم المخططة العام الماضى.

وأضاف فيرهولست، البالغ من العمر 37 عامًا: ((كان المواطنون فى حالة من الذعر، يحاولون معرفة ما الذى سيحدث)).

وأوضح أنه بدأ يتلقى مكالمات من عملاء يفكرون فى استئناف مشاريع البناء بعد أن أشار الاحتياطى الفيدرالى فى وقت سابق هذا العام إلى نيته خفض أسعار الفائدة.

هذه التلميحات بالتعافى تركت البعض يشعرون بالتفاؤل، لكن التحدى الذى يواجه هاريس سيكون كيفية استغلال هذا التفاؤل فى ميشيجان.

مونتجمرى، وهو ديمقراطى مدى الحياة وكان سابقًا كبير اقتصاديى وزارة العمل، قال إنَّ هذا قد يكون تحديًا صعبًا.

وأضاف أن ((المشكلة هنا هى أن التضخم هو معدل الزيادة، وقد تباطأ، لكن تركيز الجمهور ينصب على الأسعار المطلقة)).

وأوضح رئيس جامعة ميشيجان الغربية، أن ((الأمر يتطلب الكثير حتى تنخفض الأسعار، وسيكون ذلك بمثابة ركود وانكماش، وليس من الواضح ما إذا كنت ترغب فى ذلك)).

بالنسبة للمقيمين فى أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان فى الولاية ـ التى تشمل ديترويت، ووارن، وديربورن ـ فإن التكاليف اليومية الآن أعلى بكثير ولا تزال ترتفع، فقد ارتفع التضخم إلى ما يقارب 10% فى عام 2022 ولا يزال فوق 3% حتى أغسطس، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإسكان بنسبة 36% منذ تولى بايدن منصبه، كما أن أسعار الوقود أصبحت أكثر تكلفة مما كانت عليه فى عهد ترامب، وارتفعت أسعار البقالة بنسبة 25% فى السنوات الأربع الماضية.

فقط فى العام الماضى، بدأت الأجور الأمريكية ترتفع بشكل أسرع من أسعار السلع والخدمات.

يقول ((ترامب))، إنَّ الحل هو خفض تكاليف الطاقة واللوائح، رغم أن الاقتصاديين يحذرون من أن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق وتخفيضات ضريبية قد تؤدى إلى زيادة التضخم.

أما خطة هاريس، فتركز على توفير مزايا الأمان الاجتماعى ودعم الشركات الصغيرة، بجانب فرض المزيد من الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة.

ومع ذلك، هناك العديد من الناخبين غير مقتنعين بأى من الطرفين، ومتشائمون بشأن قدرة واشنطن المنقسمة على تقديم المساعدة.