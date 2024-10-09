الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال 5 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع البنك المركزي
الأوروبي غدًا الخميس، لاستشراف آفاق السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وعند نهاية التعاملات، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% عند 520 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ 2 أكتوبر (521.1 نقطة).
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وأضاف“داكس” الألماني 1% أو 188 نقطة ليغلق عند 19254 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.65% عند 8243 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 0.5% عند 7560 نقطة.
وقال“فرانسوا فيليروي دي جالهاو” عضو مجلس المركزي الأوروبي، إن البنك سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح الأسبوع المقبل، وسيخفف السياسة النقدية مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية اعتمادًا على وتيرة تباطؤ التضخم.
وأفاد المكتب الإحصائي الفيدرالي، بارتفاع الصادرات في ألمانيا خلال أغسطس بنسبة 1.3% على أساس شهري وتراجع الواردات بنسبة 3.4%، ليحقق ميزان التجارة الخارجية فائضًا قدره 22.5 مليار يورو، متجاوزًا التوقعات بـ 18.9 مليار يورو.
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