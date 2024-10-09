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الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال 5 جلسات

10/9/2024 2:46:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدًا الخميس، لاستشراف آفاق السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وعند نهاية التعاملات، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% عند 520 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ 2 أكتوبر (521.1 نقطة).

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وأضاف“داكس” الألماني 1% أو 188 نقطة ليغلق عند 19254 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.65% عند 8243 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 0.5% عند 7560 نقطة.

وقال“فرانسوا فيليروي دي جالهاو” عضو مجلس المركزي الأوروبي، إن البنك سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح الأسبوع المقبل، وسيخفف السياسة النقدية مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية اعتمادًا على وتيرة تباطؤ التضخم.

وأفاد المكتب الإحصائي الفيدرالي، بارتفاع الصادرات في ألمانيا خلال أغسطس بنسبة 1.3% على أساس شهري وتراجع الواردات بنسبة 3.4%، ليحقق ميزان التجارة الخارجية فائضًا قدره 22.5 مليار يورو، متجاوزًا التوقعات بـ 18.9 مليار يورو.

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