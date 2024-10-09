سوديك تفتتح مشروع EDNC التجارى فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك للتطوير العقارى، عن افتتاح مشروع EDNC أحدث وجهاتها التجارية فى مدينة القاهرة الجديدة.

ويضم مشروع EDNC مجموعة متنوعة من المطاعم المتخصصة بمفاهيم جديدة، وتجارب تسوق مبتكرة، ومناطق مخصصة للترفيه، بالإضافة لمطعم وفندق نوبو العالمى الشهير والذى يمثل أحد أهم الوجهات المرتقبة والمميزة لهذا المشروع والمقرر افتتاحة أوائل 2025.

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وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“مشروع EDNC يمثل وجهة تجارية رائدة لسوديك فى القاهرة الجديدة.. لقد صممنا هذا المشروع بعناية لتقديم تجربة فريدة تمنح زائريها مزايا استثنائية وغير مسبوقة، ومع افتتاح مطعم نوبو بداية العام القادم وفندق نوبو فيما بعد، من المتوقع أن يضع مشروع EDNC معاييرًا جديدة لتجارب التجزئة والضيافة فى مصر”.

ويشغل المشروع 14.7 ألف متر مربع من المساحات المتاحة للتأجير، كما يضم مجموعة متنوعة من أهم متاجر التجزئة مثل“OLA's by Brunch & Cake”،“بسكوتا”،“إزمير سرايا”،“كانيليه”،“بيترسويت”،“CLAY”، مطعم“شوجن” اليابانى،“قهوة مهنا”،“كوكو”، و”3 داينر”.

وتتضمن توسعات سوديك الأخيرة فى قطاعى التجزئة والضيافة إطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة مثل“MATCHA” فى سيزر رأس الحكمة، و”Good Days” الذى يمثل مفهومًا جديدًا للضيافة الحصرية ويضم غرف فندقية فاخرة كاملة الخدمات، وتشمل توسعات سوديك أيضًا اتفاقيات لإطلاق خمس فنادق فى ثلاث أسواق، بما فى ذلك ثلاثة فنادق“نوبو” وفندقين يحملان علامة Tribute Portfolio.