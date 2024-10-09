سوديك تفتتح مشروع EDNC التجارى فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك للتطوير العقارى، عن افتتاح مشروع EDNC أحدث وجهاتها التجارية فى مدينة القاهرة الجديدة.
ويضم مشروع EDNC مجموعة متنوعة من المطاعم المتخصصة بمفاهيم جديدة، وتجارب تسوق مبتكرة، ومناطق مخصصة للترفيه، بالإضافة لمطعم وفندق نوبو العالمى الشهير والذى يمثل أحد أهم الوجهات المرتقبة والمميزة لهذا المشروع والمقرر افتتاحة أوائل 2025.
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وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“مشروع EDNC يمثل وجهة تجارية رائدة لسوديك فى القاهرة الجديدة.. لقد صممنا هذا المشروع بعناية لتقديم تجربة فريدة تمنح زائريها مزايا استثنائية وغير مسبوقة، ومع افتتاح مطعم نوبو بداية العام القادم وفندق نوبو فيما بعد، من المتوقع أن يضع مشروع EDNC معاييرًا جديدة لتجارب التجزئة والضيافة فى مصر”.
ويشغل المشروع 14.7 ألف متر مربع من المساحات المتاحة للتأجير، كما يضم مجموعة متنوعة من أهم متاجر التجزئة مثل“OLA's by Brunch & Cake”،“بسكوتا”،“إزمير سرايا”،“كانيليه”،“بيترسويت”،“CLAY”، مطعم“شوجن” اليابانى،“قهوة مهنا”،“كوكو”، و”3 داينر”.
وتتضمن توسعات سوديك الأخيرة فى قطاعى التجزئة والضيافة إطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة مثل“MATCHA” فى سيزر رأس الحكمة، و”Good Days” الذى يمثل مفهومًا جديدًا للضيافة الحصرية ويضم غرف فندقية فاخرة كاملة الخدمات، وتشمل توسعات سوديك أيضًا اتفاقيات لإطلاق خمس فنادق فى ثلاث أسواق، بما فى ذلك ثلاثة فنادق“نوبو” وفندقين يحملان علامة Tribute Portfolio.
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