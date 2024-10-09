التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 26% خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 26% مقابل 25.6% فى شهر أغسطس 2024.

وبحسب بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهرى إلى 2.3% فى سبتمبر مقابل 1.9% فى أغسطس .

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وأرجع الجهاز أسباب الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.7%، واللحوم والدواجن 0.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والألبان والجبن والبيض نحو 2.8%، والفاكهة نحو 1.7%، والخضروات بنسبة 12.4%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، وكذلك ارتفاع البن والشاى والكاكاو بنسبة 0.9%، والدخان 0.2%، والأقمشة بنسبة 1.1%.

كما زادت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.8% ومجموعة الأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.0%)، ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 0.9%.

وزادت أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 14.9%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.8%.

كما ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 1.5%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.4%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 3.0%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.3%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 2.3%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.0%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.8%.

وامتدت الزيادة لمجموعة الرحلات السياحية المنظمة التى ارتفعت بنسبة 2.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.4%، فى حين انخفضت أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.1%.