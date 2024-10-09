التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 26% خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 26% مقابل 25.6% فى شهر أغسطس 2024.
وبحسب بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهرى إلى 2.3% فى سبتمبر مقابل 1.9% فى أغسطس .
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وأرجع الجهاز أسباب الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.7%، واللحوم والدواجن 0.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والألبان والجبن والبيض نحو 2.8%، والفاكهة نحو 1.7%، والخضروات بنسبة 12.4%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، وكذلك ارتفاع البن والشاى والكاكاو بنسبة 0.9%، والدخان 0.2%، والأقمشة بنسبة 1.1%.
كما زادت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.8% ومجموعة الأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.0%)، ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 0.9%.
وزادت أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 14.9%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.8%.
كما ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 1.5%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.4%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 3.0%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.3%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 2.3%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.0%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.8%.
وامتدت الزيادة لمجموعة الرحلات السياحية المنظمة التى ارتفعت بنسبة 2.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.4%، فى حين انخفضت أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.1%.
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