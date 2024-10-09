المخابز تعتزم إعداد دراسة بتكلفة إنتاج الخبز قبل إطلاق الموازنة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد صبرى، المتحدث الرسمى للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تعتزم إعداد دراسة بالتكلفة الجديدة لإنتاج الخبز بنهاية العام الحالى وقبل البدء فى إعداد وإطلاق الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشعبة توصلت لاتفاق مع“التموين” أثناء حسم تكلفة انتاج الخبز الجديدة خلال العام، بالنظر فى إعادة التكلفة مع بداية كل عام مالى جديد.

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أوضح، أنه بعد إطلاق الحكومة للتكلفة الجديدة للإنتاج منذ شهرين، طرأت العديد من المتغيرات أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 30% والمياه بجانب صعود بعض مستلزمات الإنتاج مثل الخميرة والنخالة ونقل الدقيق وارتفاع أجور العمالة، ما أجبر أصحاب المخابز على استقطاع تلك الزيادات من هامش الربح.

أشار إلى أن هامش ربح المخبز فى الجوال زنة 100 كجم نحو 10 جنيهات، الأمر الذى لا يتحمل استقطاع جزء منها لتوجيهه للزيادات التى تطرأ على التكلفة.

تضمنت التكلفة الجديدة لتصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم، على النحو، خبز ماو طرى بتكلفة 380 جنيهًا، خبز ملدن بتكلفة تصنيع 410 جنيهات، خبز مجر 332.5 جنيه، بينما تكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم فى حالة أن يكون نوع الوقود غاز طبيعى، كالآتى: خبز ماو طرى بتكلفة 263.5 جنيه، خبز ملدن 265 جنيهًا، خبز مجرى بتكلفة 226 جنيهًا.

يبلغ عدد المخابز المنتجة للخبز المدعم نحو 30 ألف مخبز بجميع محافظات الجمهورية، توفيره ل 70 مليون مستفيد ويتم صرف 150 رغيفاً شهرياً للفرد الواحد،

رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا خلال يونيو الماضى، وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن قيمة الدعم السنوى للخبز تبلغ 120 مليار جنيه.

وعن تحويل الدعم من عينى لنقدى، لفت إلى أن الشعبة تقدمت بمقترحات للجنة الحوار الوطنى لأخذها فى الاعتبار، أبرزها الموافقة على تحويل الدعم إلى نقدى لكن فى صورة دعم نقدى مشروط يتيح للمواطن شراء سلع أساسية أو خبز بجانب الخدمات التى تم إضافتها مثل المترو والمواصلات وغيرها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ذكر، أن الشعبة تقدمت بمذكرة للتموين بضرورة إدراج لجنة من الاتحاد العام للغرف التجارية تضم كلًا من البقالين والبدالين والخبازين وغيرهم من قيادات الاتحاد، لإبداء آرائهم ضمن جلسات الحوار الوطنى الذى تناقش تحويل الدعم من عينى لنقدى.