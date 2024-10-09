المخابز تعتزم إعداد دراسة بتكلفة إنتاج الخبز قبل إطلاق الموازنة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال خالد صبرى، المتحدث الرسمى للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تعتزم إعداد دراسة بالتكلفة الجديدة لإنتاج الخبز بنهاية العام الحالى وقبل البدء فى إعداد وإطلاق الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشعبة توصلت لاتفاق مع“التموين” أثناء حسم تكلفة انتاج الخبز الجديدة خلال العام، بالنظر فى إعادة التكلفة مع بداية كل عام مالى جديد.
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أوضح، أنه بعد إطلاق الحكومة للتكلفة الجديدة للإنتاج منذ شهرين، طرأت العديد من المتغيرات أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 30% والمياه بجانب صعود بعض مستلزمات الإنتاج مثل الخميرة والنخالة ونقل الدقيق وارتفاع أجور العمالة، ما أجبر أصحاب المخابز على استقطاع تلك الزيادات من هامش الربح.
أشار إلى أن هامش ربح المخبز فى الجوال زنة 100 كجم نحو 10 جنيهات، الأمر الذى لا يتحمل استقطاع جزء منها لتوجيهه للزيادات التى تطرأ على التكلفة.
تضمنت التكلفة الجديدة لتصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم، على النحو، خبز ماو طرى بتكلفة 380 جنيهًا، خبز ملدن بتكلفة تصنيع 410 جنيهات، خبز مجر 332.5 جنيه، بينما تكلفة تصنيع جوال الدقيق للخبز المدعم فى حالة أن يكون نوع الوقود غاز طبيعى، كالآتى: خبز ماو طرى بتكلفة 263.5 جنيه، خبز ملدن 265 جنيهًا، خبز مجرى بتكلفة 226 جنيهًا.
يبلغ عدد المخابز المنتجة للخبز المدعم نحو 30 ألف مخبز بجميع محافظات الجمهورية، توفيره ل 70 مليون مستفيد ويتم صرف 150 رغيفاً شهرياً للفرد الواحد،
رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا خلال يونيو الماضى، وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن قيمة الدعم السنوى للخبز تبلغ 120 مليار جنيه.
وعن تحويل الدعم من عينى لنقدى، لفت إلى أن الشعبة تقدمت بمقترحات للجنة الحوار الوطنى لأخذها فى الاعتبار، أبرزها الموافقة على تحويل الدعم إلى نقدى لكن فى صورة دعم نقدى مشروط يتيح للمواطن شراء سلع أساسية أو خبز بجانب الخدمات التى تم إضافتها مثل المترو والمواصلات وغيرها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ذكر، أن الشعبة تقدمت بمذكرة للتموين بضرورة إدراج لجنة من الاتحاد العام للغرف التجارية تضم كلًا من البقالين والبدالين والخبازين وغيرهم من قيادات الاتحاد، لإبداء آرائهم ضمن جلسات الحوار الوطنى الذى تناقش تحويل الدعم من عينى لنقدى.
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