الزراعة: حصاد 70% من المساحات المنزرعة بالأرز وتجميع 970 ألف طن قش

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن تجاوز نسبة ما تم حصاده من محصول
الأرز حتى يوم 7 أكتوبر الحالي، أكثر من 69% في 6 محافظات هي: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.
جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات.
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وأشار عزوز إلى أن إجمالي ما تم كبسه حتى الآن من قش الأرز بهذه المحافظات حوالي 970 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 415 ألف طن، وما تم تشوينه 477 ألف طن.. لافتا إلى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، تليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين بأهمية تلك المنظومة والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، إضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء التي تنجم عن حرق قش الارز، وتؤدي إلى تلوث البيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين.. لافتا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1500 ندوة إرشادية بالمحافظات الست.
وقال إنه تم إنتاج أكثر من 6300 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز بهذه المحافظات، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.
وأكد استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني والتوصيات لهم في هذا الشأن.
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