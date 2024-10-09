الزراعة: حصاد 70% من المساحات المنزرعة بالأرز وتجميع 970 ألف طن قش

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن تجاوز نسبة ما تم حصاده من الأرز حتى يوم 7 أكتوبر الحالي، أكثر من 69% في 6 محافظات هي: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات.

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وأشار عزوز إلى أن إجمالي ما تم كبسه حتى الآن من قش الأرز بهذه المحافظات حوالي 970 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 415 ألف طن، وما تم تشوينه 477 ألف طن.. لافتا إلى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، تليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين بأهمية تلك المنظومة والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، إضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء التي تنجم عن حرق قش الارز، وتؤدي إلى تلوث البيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين.. لافتا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1500 ندوة إرشادية بالمحافظات الست.

وقال إنه تم إنتاج أكثر من 6300 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز بهذه المحافظات، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني والتوصيات لهم في هذا الشأن.