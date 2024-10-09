الاغاثة الطبية تحذر من تدهور الاوضاع الصحية في شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من تفاقم الوضع الصحي في شمال غزة جراء تهديد الاحتلال لثلاثة مستشفيات بإخلائها وافراغها من الطواقم الطبية والمرضى.

ووصف رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي هذا الإجراء إن ما تم تنفيذه مثلما ما حدث في هجمات عدوانية سابقة في الشفاء ومستشفى ناصر وغيرهما سيؤدي إلى كارثة صحية وتعريض حياة المواطنين لاسيما المرضى و الجرحى للخطر الشديد.

ووجهت الجمعية نداءاً عاجلا للمؤسسات و الهيئات الدولية

للتدخل الفوري لوقف مثل هذه الإجراءات الخطيرة والسعي الحثيث لإنقاذ حياة و أرواح المواطنين في شمال غزة والعمل على توفير الحماية اللازمة للمرافق الصحية وطواقمها العاملة لضمان الاستمرار بعملها وتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه.