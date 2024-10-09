الاغاثة الطبية تحذر من تدهور الاوضاع الصحية في شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من تفاقم الوضع الصحي في شمال غزة جراء تهديد الاحتلال لثلاثة مستشفيات بإخلائها وافراغها من الطواقم الطبية والمرضى.
ووصف رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي هذا الإجراء إن ما تم تنفيذه مثلما ما حدث في هجمات عدوانية سابقة في مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر وغيرهما سيؤدي إلى كارثة صحية وتعريض حياة المواطنين لاسيما المرضى و الجرحى للخطر الشديد.
ووجهت الجمعية نداءاً عاجلا للمؤسسات و الهيئات الدولية
للتدخل الفوري لوقف مثل هذه الإجراءات الخطيرة والسعي الحثيث لإنقاذ حياة و أرواح المواطنين في شمال غزة والعمل على توفير الحماية اللازمة للمرافق الصحية وطواقمها العاملة لضمان الاستمرار بعملها وتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه.
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