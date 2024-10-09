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استشهاد أربعة شبان برصاص مستعربين في مدينة نابلس

10/9/2024 2:27:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / استُشهد أربعة شبان، مساء اليوم الأربعاء، عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون) الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس.

و وزارة الصحة ان شهداء نابلس الذين ارتقوا مساء اليوم هم الشهيد عبد الحليم محمد ناصر 43 عاماً و الشهيد سليم عز الدين محمود أبو سعدة 41 عاماً و الشهيد نعيم محمد راجي عبد الهادي 32 عاماً و الشهيد عصام محمد سليمان صلاج 31 عاماً

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي أربعة شهداء، عقب استهداف قوة خاصة لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى، كذلك، شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.

وأفاد مراسلنا بأن قوة من المستعربين تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك

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