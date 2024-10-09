استشهاد أربعة شبان برصاص مستعربين في مدينة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN / استُشهد أربعة شبان، مساء اليوم الأربعاء، عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون) الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس.
و وزارة الصحة ان شهداء نابلس الذين ارتقوا مساء اليوم هم الشهيد عبد الحليم محمد ناصر 43 عاماً و الشهيد سليم عز الدين محمود أبو سعدة 41 عاماً و الشهيد نعيم محمد راجي عبد الهادي 32 عاماً و الشهيد عصام محمد سليمان صلاج 31 عاماً
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي أربعة شهداء، عقب استهداف قوة خاصة لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس.
وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى، كذلك، شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.
وأفاد مراسلنا بأن قوة من المستعربين تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك
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