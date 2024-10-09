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مستوطنون وجنود الاحتلال يهاجمون منازل المواطنين في خلايل اللوز ببيت لحم

10/9/2024 2:27:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ هاجم مستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في "خلايل اللوز"، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، لوكالة الانباء الرسمية وفا بأن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجمت منازل تعود لعائلة أبو كامل، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات في المنطقة.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- فرع بيت لحم، عبد الحليم جعافرة، لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من داخل مركبة الإسعاف وهو مصاب برضوض وجروح جراء سقوطه على الأرض خلال مطاردته من قوات الاحتلال.

وأفاد المواطن محمود إبراهيم عبيات لـ"وفا" بأن الشاب المعتقل هو شقيقه فارس، مضيفا أن جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة والطريق الواصل إلى منزل والده.

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