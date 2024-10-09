مستوطنون وجنود الاحتلال يهاجمون منازل المواطنين في خلايل اللوز ببيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN/ هاجم مستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في "خلايل اللوز"، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، لوكالة الانباء الرسمية وفا بأن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجمت منازل تعود لعائلة أبو كامل، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات في المنطقة.
وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- فرع بيت لحم، عبد الحليم جعافرة، لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من داخل مركبة الإسعاف وهو مصاب برضوض وجروح جراء سقوطه على الأرض خلال مطاردته من قوات الاحتلال.
وأفاد المواطن محمود إبراهيم عبيات لـ"وفا" بأن الشاب المعتقل هو شقيقه فارس، مضيفا أن جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة والطريق الواصل إلى منزل والده.
MENAFN09102024000205011050ID1108763075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.