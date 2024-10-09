الإسكان تخصص 5% من وحدات التسليم الفورى لذوى الهمم

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربيني، الإسكان، إنه تقرر إتاحة نسبة 5%“330 وحدة” من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، فى 15 مدينة جديدة، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني“مسكن – محور الوحدات” (‏)، وسيتم إتاحة كراسات الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، والتقدم للحجز، من خلال موقع“مسكن – محور الوحدات” اعتباراً من يوم الأحد 27/10/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقاً.

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وأشار إلى أن الوحدات المطروحة للحجز من خلال الموقع الإلكتروني“مسكن – محور الوحدات” بمشروعات (جنة – دار مصر – سكن مصر – الإسكان المتميز – عمارات الحى السادس) بمدن (القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العبور – الشروق – العاشر من رمضان – السادات – المنيا الجديدة – غرب قنا الجديدة – ناصر“غرب أسيوط” – دمياط الجديدة).

وقال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم للحجز من ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني“مسكن – محور الوحدات” (‏)، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الإسم – الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم التليفون – العنوان – رقم كارت الخدمات المتكاملة) ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف: يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى – متكرر – أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية (ماستر کارد – سداد كاش عن طريق فورى بلس – تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع”).

ولفت إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بينهم وفقا لنسبة 5% من الوحدات بعدد (330 وحدة) من إجمالي الوحدات المطروحة للأفراد بعدد (6575) وحدة سكنية، على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقي الحاجزين من الأفراد.