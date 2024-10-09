كراسة شروط وعقد موحد لمقاولات المشروعات الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على نمطى كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم إعدادهما من جانب وزارة المالية“الهيئة العامة للخدمات الحكومية” ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إنه سيتم توحيد صيغ العقود التى تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلى أو مع جهات خارجية.
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كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضى، لعدد 30 موضوعاً، وذلك فى إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعى ومركز العظام ومشروع إنشاء مبنى المدرجات المركزية بالأبعادية.
كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافى القومى بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الإنشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.
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