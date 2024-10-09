كراسة شروط وعقد موحد لمقاولات المشروعات الحكومية

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على نمطى كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم إعدادهما من جانب وزارة المالية“الهيئة العامة للخدمات الحكومية” ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إنه سيتم توحيد صيغ العقود التى تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلى أو مع جهات خارجية.

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كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضى، لعدد 30 موضوعاً، وذلك فى إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعى ومركز العظام ومشروع إنشاء مبنى المدرجات المركزية بالأبعادية.

كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافى القومى بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الإنشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.