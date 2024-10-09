رجيم الغدة الدرقية وِفق اختصاصية تغذية

MENAFN - Khaberni) خبرني -الغدة الدرقية مسؤولة عن صنع وتخزين هرمونات الغدة الدرقية؛ حيث تنتقل هذه الهرمونات عبْر مجرى الدم، وتؤثر في كلّ أجزاء الجسم تقريباً، مثل: القلب، الدماغ، العضلات، والجلد.





يحدث خمول الغدة الدرقية عندما لا تصنّع هذه الغدة ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية؛ إذ تتحكم هذه الغدة في كيفية استخدام خلايا الجسم للطاقة من الطعام، من خلال عملية الأيض التي تؤثر في: درجة حرارة الجسم، نبض القلب، ومدى سرعة حرق السعرات الحرارية. وفي حال عدم وجود ما يكفي من هذا الهرمون، تصبح عمليات الأيض بطيئةً؛ مما قد يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية مثل: الشعور بالتعب، زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، والصعوبة في إنقاص الوزن. كما توضح اختصاصية التغذية ميرنا الفتى.





ما هو الرجيم الخاص بالغدة الدرقية؟ يُعَدّ من السهل جداً اكتساب الوزن في حالة الإصابة بخمول الغدة الدرقية، وذلك بسبب بطء عمليات الأيض. ومن النصائح التي يمكن اتباعها للمحافظة على وزنٍ صحي، هي الاهتمام بنوعية الطعام وسرعة تناوله، والتي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن. بالإضافة إلى:





ممارسة اليوغا والتأمل: من الممكن أن تساعد ممارسة اليوغا والتأمُّل على التخلُّص من التوتُّر الزائد، وبالتالي الحفاظ على وزنٍ صحي.





اتّباع نظام غذائي قليل بالكربوهيدرات: يساهم تناول كمياتٍ منخفضةٍ أو معتدلةٍ من الكربوهيدرات، في المحافظة على وزنٍ صحي، ولكن يُنصح بتجنُّب الأنظمة الغذائية القليلة جداً

بالكربوهيدرات؛ لأن ذلك قد يقلل من مستويات هرمون الغدة الدرقية.





ما هي العناصر الغذائية الأساسية للغدة الدرقية؟





اليود: من المعادن الضرورية لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية؛ حيث يُعتبر الأشخاص المصابون بنقصٍ فيه، أكثرَ عُرضةً للإصابة بخمول الغدة الدرقية. تُمكن إضافة الملح المدعّم باليود إلى الوجبات الغذائية، أو تناول المزيد من: الأعشاب البحرية، الأسماك، منتجات الألبان والبيض؛ للحصول على معدن اليود. لكن تجدر الإشارة إلى أن الكثير منه، قد يؤدي إلى حدوث ضرر في الغدة الدرقية.





السيلينيوم: يساعد الجسم على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية، بالإضافة إلى امتلاكه خصائص مضادة للأكسدة؛ مما يعني أنه قد يقي الغدة الدرقية من الضرر الناتج عن الجذور الحرّة، وتُمكن إضافة الأطعمة الغنية بالسيلينيوم إلى النظام الغذائي لتعزيز مستوياته في الجسم مثل: الجوز البرازيلي، البيض، البقوليات، سمك التونة والسردين.





الزنك: يساعد الجسم على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية أيضاً، وقد أظهرت الدراسات أنه يساعد على تنظيم الهرمون المُنشّط للدرقية، وهو الهرمون المسؤول عن تحفيز الغدة لإطلاق هرموناتها. وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالزنك مثل: المحار، لحم البقر والدجاج.





جميع الخضروات يمكن تناولها بكميات معتدلة وخاصة الخضروات المطهية.





يفضّل تناول البيض؛ حيث إنه يحتوي على اليود والسيلينيوم والبروتين المفيد لمرضى نقص الغدة الدرقية.





اللحوم مثل: لحم الضأن واللحم البقري والدجاج.





تُعتبر الفواكه من الأطعمة المهمة لنقص الغدة الدرقية، ومنها: الموز والبرتقال والتوت.





منتجات الألبان مثل: الزبادي والجبن والحليب.





الحبوب والبذور الخالية من الجلوتين، ومنها: بذور الكتان وبذور الشيا والكينوا.





تناول الكثير من الماء والسوائل مثل: العصائر أو الحساء خلال اليوم، من الأمور المهمة لمرضى قصور الغدة الدرقية.





يتم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اليود، ومنها: البيض والكرنب والجمبري والبطاطس واللبن، والتي تساعد على إعادة إفرازات هرمونات الغدة الدرقية إلى معدلاتها الطبيعية.





الأعشاب البحرية: وهي من طرق علاج قصور الغدة الدرقية؛ كونها تحتوي على المعادن المهمة لها، ومنها: البوتاسيوم والحديد والكالسيوم، والتي تساعد على التخلُّص من تضخُّم الغدة الدرقية.





تناوُل عصير الجرجير مهم لمرضى الغدة الدرقية؛ لاحتوائه على عنصر الكبريت، كما أنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.





الهندباء من الخضروات التي تساعد على التقليل من تضخُّم الغدة الدرقية، وذلك من خلال غلي أوراق الهندباء مع الزبدة على النار، وتوضع دافئة على منطقة الرقبة وتُترك عليها لمدة 4 ساعات، ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.





الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة التي تساهم في حماية الغدة الدرقية من التورُّم، والتخلُّص من المشاكل التي تصيبها.





يُنصح بمتابعة: علامات نقص العناصر الغذائية بالجسم يجب أخذها على محمل الجد.





نصائح لتخطيط الوجبات أثناء اتباع رجيم الغدة الدرقية





وجبات متوازنة: اهدفي إلى تناول وجبات متوازنة تتضمن مزيجاً من البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقّدة وحصّة سخية من الفواكه والخضروات الطازجة؛ للحصول على تغذية مثالية.





وجبات منتظمة: تجنّبي تخطي وجبات الطعام؛ لأن أنماط الأكل المنتظمة يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، ودعم وظيفة الغدة الدرقية.





الترطيب: حافظي على رطوبتكِ بشكل كافٍ، عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم.





التنبّه لكميات الطعام المتناوَلة: انتبهي لأحجام الحصص؛ للحفاظ على وزن صحي؛ حيث إن إدارة الوزن أمرٌ بالغ الأهمية للأفراد المصابين بقصور الغدة الدرقية.





الأفراد مع قصور الغدة الدرقية بحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع اختصاصي تغذية؛ للمساعدة في تطوير خطة نظام غذائي شخصية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والأهداف الصحية المحددة.





خلاصة رجيم الغدة الدرقية يمكن لنظام غذائي متوازن أن يدعم بشكل كبير صحة الغدة الدرقية للأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية. بما في ذلك العناصر الغذائية الأساسية مثل: اليود والسيلينيوم والزنك، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية. وهذا النظام يمكن أن يعزز وظيفة الغدة الدرقية المثالية والرفاهية العامة.





بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحدّ من الصويا والغلوتين وتجنّب الإفراط في الكافيين، يمكن أن يساعد في إدارة قصور الغدة الدرقية بشكل أفضل.





من المهم جداً التعرُّف إلى نظام غذائي لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ وِفق اختصاصية