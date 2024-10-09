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%70 نسبة الإنجاز في مبنى محكمة استئناف عمّان

10/9/2024 8:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -تفقد وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، سير العمل في مشروع إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان في منطقة العبدلي والتي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 70%.


وقال التلهوني، إن إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على تعزيز استقلال القضاء وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة.


وأضاف أن إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان يأتي استكمالا لمنظومة قصور العدل والمباني التي تنفذ في الأردن، ضمن خطط الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية.


واستمع التلهوني في أثناء الزيارة إلى إيجاز قدّمه مدير مديرية الأبنية في وزارة العدل مأمون المناصير، الذي بيّن أن المبنى يشيد على قطعة أرض مساحتها 8 دونمات، ويتكون المشروع من بناء ذي 10 طوابق بمساحة (36945،8)م2، بخمسة أقبية وخمسة طوابق فوق الأرض تشمل محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة الإدارية والنيابة العامة، وتم توفير 480 موقفا للسيارات في المشروع موزعة على الأقبية الخمسة للمبنى.


يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتكلفة 12953836 دينارا أردنيا.


وشدّد التلهوني في ختام الجولة على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من المشروع وضمن أعلى معايير الجودة.


وعلى صعيد متصل زار وزير العدل بسام التلهوني برفقة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، مركز الخدمات الحكومية الشامل/العبدلي، للاطلاع على سير العمل والإجراءات المتعلقة بعمل المركز، والتقى الوزيران خلال الزيارة مع مدير المركز وعدد من العاملين في المركز، واستمعوا إلى مطالب المواطنين والمحامين، وما يواجههم من معيقات وتحديات في سير العمل، إذ تم الإيعاز للمعنيين في المركز بضرورة أخذها بعين الاعتبار والعمل على إيجاد الحلول لها.


وقال التلهوني إن مركز الخدمات الحكومي الشامل/ العبدلي تم إنشاؤه بهدف التيسير والتسهيل على المتقاضين في قصر عدل عمّان حيث مكنهم من إتمام العديد من المعاملات الخاصة بقضاياهم في المكان نفسه الذي تتم فيه عملية إجراءات التقاضي بما يسهم من تقليل أمد التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة.

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