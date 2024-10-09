موجات الحر تُقلق الأطباء: تأثيرات سلبية على الأجنة

خبرني - أشارت دراسة تحليلية جديدة إلى أن التعرض لمستويات عالية من الحرارة قد يؤثر على نمو الأجنة أثناء الحمل، والرضع حتى سن الثانية.

وتعد الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، الأولى من نوعها التي تظهر أن الإجهاد الحراري قد يؤثر على نمو الأطفال بعد ولادتهم، وتضيف إلى أبحاث سابقة أجراها فريق البحث والتي أظهرت تأثير الإجهاد الحراري على نمو الجنين.

وضم الفريق باحثين من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وجامعتي برن وتورين في سويسرا وإيطاليا، على التوالي.

ووجد البحث، الذي فحص بيانات من الرضع وأمهاتهم تم جمعها خلال تجربة سريرية في غامبيا، انخفاضاً طفيفاً في وزن الولادة بالنسبة لعمر الحمل لكل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في متوسط ​​الإجهاد الحراري اليومي خلال الثلث الأول من الحمل.

ولم يُلاحظ أي تأثير على النمو للإجهاد الحراري الذي حدث خلال الثلث الثاني.

ويعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك زيادة في محيط الرأس مقارنة بالجسم بالنسبة لعمر الحمل في الأجنة المعرضة للإجهاد الحراري خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من الحمل.

وأظهرت النتائج أيضاً أن الرضع حتى سن الثانية المعرضين للحرارة العالية في بيئتهم قد يكون لديهم أوزان وأطوال أقل بالنسبة لأعمارهم.

ولوحظت أكبر الانخفاضات في الوزن والطول لدى الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 شهراً، والذين عانوا من مستويات يومية أعلى من الإجهاد الحراري في فترة الأشهر الـ 3 السابقة.

وفي عمر 12 شهراً، كان الرضع المعرضون لقيمة إجهاد حراري متوسطة تعادل 30 درجة مئوية أكثر عرضة لانخفاض الوزن بالنسبة لطولهم وعمرهم، مقارنة بمن عانوا من إجهاد حراري يعادل 25 درجة مئوية.

وانطبقت النتائج على الرضع الذكور والإناث على حد سواء.