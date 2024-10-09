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جراح تجميل يكشف عن عملية تجميلية خطيرة

10/9/2024 5:13:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -حذر أحد كبار جراحي التجميل من إجراء تجميلي شائع، مؤكدا أنه لن يقوم به أبدا بسبب المخاطر العالية المرتبطة به.


ومن بين العمليات التجميلية الشائعة، تميل بعض النساء إلى إجراء نقل الدهون، الذي يُستخدم عادة لتكبير مناطق معينة من الجسم. ويُعد رفع المؤخرة البرازيلي (BBL) شائعا بشكل خاص، حيث يتم استخراج الدهون من منطقة معينة وحقنها في الأرداف، بتكلفة باهظة الثمن. والآن، يميل بعض الأطباء إلى إجراء "عملية شد الأرداف السائلة" الأرخص، التي تستخدم حقن الفيلر لتحقيق نتائج مماثلة بتكلفة رخيصة نوعا ما.


وبهذا الصدد، يقول استشاري جراحة التجميل والترميم، آش سوني، إنه يرفض إجراء "شد الأرداف السائل" بسبب المخاطر المرتبطة به. موضحا: "يبدو من السهل بالنسبة لي إجراء هذه العملية، لكنني اخترت بوعي عدم القيام بها. يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع منطقة الأرداف بسبب التشريح المعقد للمنطقة".


وأضاف أن ثقب الأوعية الدموية الرئيسية أثناء إجراء الحقن قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.


كما أشار الطبيب المختص ميرفين باترسون، إلى أن "كل حقنة تعني أنك على بُعد خطوة واحدة من وحدة العناية المركزة. لن أفكر حتى في إجراء هذا النوع من العمليات".


وفي عام 2018، نصحت الجمعية البريطانية لجراحي التجميل الأعضاء بالتوقف عن إجراء عمليات شد الأرداف السائلة بسبب معدلات الوفيات المرتفعة.


وبحلول عام 2022، أوصت بأن يتم حقن الدهون بشكل سطحي وتحت إشراف الموجات فوق الصوتية، تحت مسمى "ملء الدهون السطحي للأرداف".

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