طلاء الأظافر يهددكِ بالإدمان- احذري

MENAFN - Khaberni) خبرني -البعض يفضل استنشاق طلاء الأظافر أو البنزين أو بعض المنظفات، قد يهدد ذلك إلى الإصابة ببعض الأعراض المزعجة، وقد يصل الأمر إلى الإدمان.





وصّف الدكتور أنتوني بيزون، أستاذ طب الطوارئ ورئيس قسم السموم الطبية بكلية الطب في بيتسبرغ، هذه الممارسة بالخطيرة. فهي وسيلة للوصول للنشوة من خلال استنشاق الهيدروكربونات عبر إساءة استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات القانونية، وفقًا لما نشره موقع "CNN" وتشمل تلك المواد، ما يلي:





بخاخ مزيلات رائحة العرق.





طلاء الأظافر.





الطلاء المعدني.





منظف الكمبيوتر.





مخففات الطلاء والبنزين.





ورذاذ الشعر.





وأوضحت الدكتورة بيتي تشوي، طبيبة الأطفال ومؤلفة كتاب "Human Body Learning Lab: Take An Inside Tour of How Your Anatomy Works"، إنّ الأشكال الشائعة للكروم تتضمن الاستنشاق عبر الأنف أو الفم مباشرة من الحاوية، أو من قطعة قماش، أو كيس بلاستيكي مشبع بالمنتج المختار.





وأشارت تشوي إلي أن الناس استنشقوا تلك الأبخرة لقرون دون الحديث أو التوعية عن المخاطر. وبحسب المسح الوطني حول تعاطي المخدرات والصحة لعام 2020، بلغ تعاطي المواد المستنشقة ذروته في تسعينيات القرن الماضي، وسجل ميلًا إلى التراجع في العقدين الماضيين. لكن في السنوات الأخيرة، شهدنا مجددًا ارتفاعًا بمعدلات التجريب بين المراهقين".





وأفادت إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية في الولايات المتحدة أن عدد المراهقين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، والذين يستخدمون المواد المستنشقة، انخفض من 684 ألف في عام 2015 إلى 554 ألف في عام 2022.





لكن وفق إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية، استخدم الشباب الصغار المواد المستنشقة خلال السنوات العديدة الماضية، أكثر من أي مجموعة أخرى تفوق أعمارها 12 عامًا، وتتزايد الأعداد مرة أخرى لتصل إلى 564 ألف بالحد الأدنى في عام 2023.





ولفت بيزون إلى أنه "غالبًا ما يكون هناك مكوّن نفسي كامن لدى هؤلاء الأطفال الذين يبحثون فقط عن الاسترخاء أو العلاج الذاتي". كما شهدنا ارتفاعًا في معدلات القلق، والاكتئاب، ومشاكل المزاج الأخرى بين الشباب.





دور منصات التواصل الاجتماعي في زيادة فرص الإدمان

وقال الخبراء إن هناك أيضًا انتشارًا واسع النطاق للمحتوى المتعلّق باستنشاق المواد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.





وأشارت تشوي إلى أنّ بعض مستخدمي تيك توك كانوا ينشرون مقاطع فيديو تحت مصطلح "WhipTok"، على سبيل المثال، الذي يلعب على مصطلح "whippets" للإشارة إلى الممارسة العامة لاستنشاق المواد، ضمنًا أكسيد النيتروز.





لكن تيك توك يحاول الآن منع المستخدمين من مشاهدة أي محتوى يحمل هذا الوسم، عبر توجيههم إلى خطوط المساعدة والموارد المتعلقة بآثار إساءة استخدام المواد.





ولفتت إلى أنّ معظم هذه المنتجات يسهل العثور عليها في المنازل، ورخيصة الثمن للشراء من المتاجر. (الكروم) يمكن أن يصبح إدمانًا عندما تتكرّر ممارسته".





مخاطر الكروم وعلامات الإدمان

قال بعض المراهقين لتشوي إنهم يعتقدون أنّ الاستنشاق، أو الكروم، ليس بالأمر الكبير مقارنة بالمخدرات الأخرى، لأنّ المنتجات التي يسيئون استخدامها متاحة قانونيًا (لكن للأغراض المقصودة والمشروعة) وتستخدم عادة في الأنشطة اليومية. حاولت العديد من الهيئات التشريعية في الولايات تقييد بيع هذه المنتجات للقصر.





لكن هناك مخاطر جدية من إساءة استخدام هذه المنتجات على المديين القصير والطويل، وفي بعض الأحيان، بحسب بيزون، "يرجح أن يكون الأطفال الذين يستنشقون هذه المادة عرضة لخطر البحث عن عقاقير أكثر قوة".





وقالت تشوي إن التأثيرات قصيرة المدى قد تكون فورية وتستمر لبضع ساعات، شبيهة بتلك الناجمة عن التسمم بالكحول، وهي مزيج من:





النشوة.





والدوار.





والكلام غير الواضح.





أو التخلي عن الضوابط.





كما قال بيزون إن الأعراض الممكنة الأخرى هي:





الغثيان.





والقيء.





ومشاكل القلب.





والنوبات.





وضعف العضلات.





النعاس.





صعوبة التنفس.





ضعف الأداء في المدرسة.





اختلال وظائف الكلى أو الكبد.





اعتلال الأعصاب، أو الإدمان.





تلف الدماغ أو القلب.





مشاكل الذاكرة والتركيز.





نزيف الأنف.





تغيرات المزاج.





الانفعال.





ورأى الخبراء إنّ تعاطي الكروم قد يكون قاتلًا أيضًا، وأنّ الكمية والتكرار اللازمان لحدوث هذه النتيجة غير متوقعين.





ولفتت تشوي إلى أنّ مستويات المخاطر قد تعتمد أيضًا على المنتج المستخدم والصحة الشخصية، والطرق المستخدمة، مثل عندما يتسبّب التغليف بالاختناق.