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الاحتلال يقتحم بلدتي الرام وسلوان

10/9/2024 5:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدتي الرام وسلوان، في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام،
وأطلقت قنابل الغاز السام، تجاه المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع العين في سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

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