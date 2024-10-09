الاحتلال يقتحم بلدتي الرام وسلوان
التاريخ
10/9/2024 5:11:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدتي الرام وسلوان، في القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام،
وأطلقت قنابل الغاز السام، تجاه المواطنين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع العين في سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
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