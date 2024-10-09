استشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في بلدة عقابا شمال طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- استشهد الشاب عبد الرؤوف راجح حامد المصري (37 عاما)، الليلة، بعد محاصرته داخل منزله في بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت إلى بلدة عقابا وحاصرت منزلا، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة.

كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر أن طواقمها تلقت بلاغا عن إصابة داخل المنزل المحاصر، لكن قوات الاحتلال عملت على احتجاز الشاب المصاب واعتقاله والانسحاب من البلدة، قبل أن يتم التأكد من استشهاده من قبل مصادر أمنية.