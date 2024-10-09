إحباط لدى الإدارة الأمريكية بشأن رفض إسرائيل الكشف عن تفاصيل ردها على إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب / PNN / نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل" ترفض حتى الآن تزويد إدارة بايدن بتفاصيل خططها للرد على الهجوم الصاروخي من إيران وذلك بعد ساعات من تأجيل زيارة وزير
الجيش الإسرائيلية يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة.
وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني أن، "نتنياهو وضع شرطين لسفر غالانت: الموافقة على السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالرد على إيران في مجلس الوزراء السياسي الأمني، ومحادثته مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ظهر اليوم.
وقال المحيطون بنتنياهو اليوم إن غالانت أُبلغ بأن رحلته لن تكون ممكنة إلا بعد إجراء محادثة بين رئيس الوزراء وبايدن.
وفي تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت اقتباسات من محادثة أجراها وزير الدفاع لويد أوستن وغالانت بعد لحظات من اغتيال نصر الله، الأمر الذي فاجأ الأميركيين. وقال أوستن لغالانت عندما أخبره عن الهجوم: "معذرة، ماذا قلت؟". وخلال محادثة أخرى بين الاثنين، في نفس اليوم، سأل أوستن غالانت عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لأن تكون "وحدها" عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود اتصال مع الأمريكيين في هذا الشأن.
وبحسب التقرير، كان أوستن محبطًا لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها ما يكفي من الوقت لوضع قواتها للدفاع عن "إسرائيل" أو حماية القوات الأمريكية الأخرى في الشرق الأوسط. ويأمل المسؤولون الأمريكيون هذه المرة أن يكون لديهم المزيد من التبصر في الهجوم الذي يمكن أن يحدث يؤدي إلى تدخل عسكري أميركي أكبر، في حين تتوعد إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني.
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