إحباط لدى الإدارة الأمريكية بشأن رفض إسرائيل الكشف عن تفاصيل ردها على إيران

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب / PNN / نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل" ترفض حتى الآن تزويد إدارة بايدن بتفاصيل خططها للرد على الهجوم الصاروخي من إيران وذلك بعد ساعات من تأجيل زيارة الجيش الإسرائيلية يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة.

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني أن، "نتنياهو وضع شرطين لسفر غالانت: الموافقة على السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالرد على إيران في مجلس الوزراء السياسي الأمني، ومحادثته مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ظهر اليوم.

وقال المحيطون بنتنياهو اليوم إن غالانت أُبلغ بأن رحلته لن تكون ممكنة إلا بعد إجراء محادثة بين رئيس الوزراء وبايدن.

وفي تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت اقتباسات من محادثة أجراها وزير الدفاع لويد أوستن وغالانت بعد لحظات من اغتيال نصر الله، الأمر الذي فاجأ الأميركيين. وقال أوستن لغالانت عندما أخبره عن الهجوم: "معذرة، ماذا قلت؟". وخلال محادثة أخرى بين الاثنين، في نفس اليوم، سأل أوستن غالانت عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لأن تكون "وحدها" عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود اتصال مع الأمريكيين في هذا الشأن.

وبحسب التقرير، كان أوستن محبطًا لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها ما يكفي من الوقت لوضع قواتها للدفاع عن "إسرائيل" أو حماية القوات الأمريكية الأخرى في الشرق الأوسط. ويأمل المسؤولون الأمريكيون هذه المرة أن يكون لديهم المزيد من التبصر في الهجوم الذي يمكن أن يحدث يؤدي إلى تدخل عسكري أميركي أكبر، في حين تتوعد إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني.