الفدائي يبحث عن التعويض في لقاء خارجي صعب أمام العراق غدا

(MENAFN
- Palestine News Network
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البصرة / PNN - يبحث منتخبنا الوطني لكرة القدم
عن التعويض في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على شقيقه العراقي في الجولة الثالثة من التصفيات.
ويقام اللقاء مساء يوم غد الخميس ويستضيفه ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، حيث يبحث منتخبنا الوطني الذي يملك في جعبته نقطة ثمينة اقتنصها من أرض المنتخب الكوري الجنوبي، عن التعويض بعد هزيمته الكبيرة من منتخب الأردن في الجولة الثانية.
على الورق يبدو اللقاء صعبا، خاصة أن المنتخب العراقي قوي على أرضه وبين جمهوره، كما أنه يبحث عن الفوز، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام منتخب الكويت، وهو يتصدر المجموعة رفقة الأردن وكوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط.
وسبق لمنتخبنا الوطني أن خاض 14 لقاء أمام العراق وديا أو على صعيد المنافسات العربية والآسيوية، ولم يستطع خلالها من تحقيق أي فوز، وتميل الكفة لصالح "أسود الرافدين" الذي حقق الفوز في 11 لقاء، بينما انتهت 3 لقاءات بنتيجة التعادل، فهل ينجح "الفدائي" في كسر العقدة وتحقيق أول فوز تاريخي له على العراق غدا.
ووصلت بعثة المنتخب إلى البصرة يوم الأحد الماضي لخوض مباراته المرتقبة مع نظيره العراقي.
وكان التونسي مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، قد أعلن قائمة الفدائي التي تضم 27 لاعبا، لخوض مباراتي العراق والكويت، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وضمت قائمة المنتخب كلا من: براء خروب، توفيق علي، مهدي عاصي، مصعب البطاط، موسى فيراوي، سامر الجندي، محمد خليل، كاميلو سالدانا، عميد محاجنة، ياسر حمد، ميلاد ترمانيني، محمد باسم، عدي خروب، محمود أبو وردة، عطاء جابر، تامر صيام، عدي الدباغ، زيد القنبر، وسام أبو علي، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عمر فرج، ومصطفى زيدان.
بينما عاد إلى قائمة الفدائي الحارس عمرو قدورة، والمدافع محمد صالح، ولاعب الوسط عميد صوافطة، والمهاجم علاء الدين حسن.
والتحق عدي الدباغ، وعمر فرج، ومصطفى زيدان، أمس ببعثة المنتخب الوطني، وخاضوا التدريبات مع زملائهم، في المقابل، ولأسباب خاصة، يغيب عطاء جابر الذي يعد أفضل لاعبي الفدائي خلال هذه التصفيات، وجوناثان زوريلا عن مباراة العراق، وسيلتحقان بالفدائي أمام الكويت يوم 15 الجاري.
ويغيب عمرو قدورة، وتامر صيام، ومحمد صالح، ورامي حمادة عن اللقاء أمام أسود الرافدين؛ بسبب الإصابات التي ألمّت بهم، ويواصلون رحلة العلاج على أمل اللحاق بالمباراة مع الأزرق الكويتي.
في المقابل أعلن العراق غياب عدد من لاعبيه وهم: علي الحمادي وريبين سولاقا وفرانس بطرس وزيدان إقبال ومنتظر ماجد جميعهم بسبب الإصابات والإنذار، بينما أظهرت نتائج الفحص الطبي التي أجراها نادي الخور القطري جاهزية اللاعب أيمن حسين للالتحاق بمنتخب بلاده للمباراتين بعد جلسة جمعت إدارة النادي مع اللاعب قبل السماح له بالالتحاق بصفوف أسود الرافدين.
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