الفدائي يبحث عن التعويض في لقاء خارجي صعب أمام العراق غدا

MENAFN - Palestine News ) البصرة / PNN - يبحث منتخبنا الوطني عن التعويض في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على شقيقه العراقي في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويقام اللقاء مساء يوم غد الخميس ويستضيفه ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، حيث يبحث منتخبنا الوطني الذي يملك في جعبته نقطة ثمينة اقتنصها من أرض المنتخب الكوري الجنوبي، عن التعويض بعد هزيمته الكبيرة من الأردن في الجولة الثانية.

على الورق يبدو اللقاء صعبا، خاصة أن المنتخب العراقي قوي على أرضه وبين جمهوره، كما أنه يبحث عن الفوز، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام منتخب الكويت، وهو يتصدر المجموعة رفقة الأردن وكوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط.

وسبق لمنتخبنا الوطني أن خاض 14 لقاء أمام العراق وديا أو على صعيد المنافسات العربية والآسيوية، ولم يستطع خلالها من تحقيق أي فوز، وتميل الكفة لصالح "أسود الرافدين" الذي حقق الفوز في 11 لقاء، بينما انتهت 3 لقاءات بنتيجة التعادل، فهل ينجح "الفدائي" في كسر العقدة وتحقيق أول فوز تاريخي له على العراق غدا.

ووصلت بعثة المنتخب إلى البصرة يوم الأحد الماضي لخوض مباراته المرتقبة مع نظيره العراقي.

وكان التونسي مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، قد أعلن قائمة الفدائي التي تضم 27 لاعبا، لخوض مباراتي العراق والكويت، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: براء خروب، توفيق علي، مهدي عاصي، مصعب البطاط، موسى فيراوي، سامر الجندي، محمد خليل، كاميلو سالدانا، عميد محاجنة، ياسر حمد، ميلاد ترمانيني، محمد باسم، عدي خروب، محمود أبو وردة، عطاء جابر، تامر صيام، عدي الدباغ، زيد القنبر، وسام أبو علي، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عمر فرج، ومصطفى زيدان.

بينما عاد إلى قائمة الفدائي الحارس عمرو قدورة، والمدافع محمد صالح، ولاعب الوسط عميد صوافطة، والمهاجم علاء الدين حسن.

والتحق عدي الدباغ، وعمر فرج، ومصطفى زيدان، أمس ببعثة المنتخب الوطني، وخاضوا التدريبات مع زملائهم، في المقابل، ولأسباب خاصة، يغيب عطاء جابر الذي يعد أفضل لاعبي الفدائي خلال هذه التصفيات، وجوناثان زوريلا عن مباراة العراق، وسيلتحقان بالفدائي أمام الكويت يوم 15 الجاري.

ويغيب عمرو قدورة، وتامر صيام، ومحمد صالح، ورامي حمادة عن اللقاء أمام أسود الرافدين؛ بسبب الإصابات التي ألمّت بهم، ويواصلون رحلة العلاج على أمل اللحاق بالمباراة مع الأزرق الكويتي.

في المقابل أعلن العراق غياب عدد من لاعبيه وهم: علي الحمادي وريبين سولاقا وفرانس بطرس وزيدان إقبال ومنتظر ماجد جميعهم بسبب الإصابات والإنذار، بينما أظهرت نتائج الفحص الطبي التي أجراها نادي الخور القطري جاهزية اللاعب أيمن حسين للالتحاق بمنتخب بلاده للمباراتين بعد جلسة جمعت إدارة النادي مع اللاعب قبل السماح له بالالتحاق بصفوف أسود الرافدين.