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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الظاهرية

10/9/2024 5:11:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة الظاهرية، وانتشرت على الطرق الرئيسية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، كما داهمت عددا من المحال التجارية وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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