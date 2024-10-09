قوات الاحتلال تقتحم بلدة الظاهرية
التاريخ
10/9/2024 5:11:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة الظاهرية، وانتشرت على الطرق الرئيسية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، كما داهمت عددا من المحال التجارية وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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