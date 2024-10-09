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الاحتلال يعتدي على قاطفي الزيتون في سبسطية شمال غرب نابلس

10/9/2024 5:11:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/ PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قاطفي الزيتون، في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت على المزارعين أثناء قطفهم الزيتون، بالقرب من الموقع الأثري، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، واستولت على جرار زراعي من المنطقة.

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