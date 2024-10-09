الاحتلال يعتدي على قاطفي الزيتون في سبسطية شمال غرب نابلس
التاريخ
10/9/2024 5:11:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/ PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قاطفي الزيتون، في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت على المزارعين أثناء قطفهم الزيتون، بالقرب من الموقع الأثري، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، واستولت على جرار زراعي من المنطقة.
MENAFN09102024000205011050ID1108761078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.