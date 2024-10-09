مسؤولون إسرائيليون: غارة دمشق استهدفت قياديا بحزب الله

MENAFN - Palestine News ) دمشق / PNN -نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغارة على مبنى سكني قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله ضالعا في تهريب الأسلحة حسب ادعائهم .

ولم يتضح ما إذا كان المسؤول المستهدف في الضربة الإسرائيلية في سوريا من بين القتلى.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الدفاع "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بـ3 من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق مما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية" مع استمرار العمل "لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".

ونددت وزارة الخارجية السورية في بيان "بأشد العبارات بهذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل"، بينما أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية والسفارة الإيرانية في بيروت أنه "ليس بين القتلى إيرانيون".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بأن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد في حي المزة.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في المكان أن الغارة دمرت الطوابق الثلاثة الأولى من المبنى الواقع في منطقة سكنية مزدحمة وأكثر من 20 سيارة مركونة بالمكان.

والأربعاء الماضي، استشهد 4 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على حي المزة أيضا.

ويضم حي المزة مطارا عسكريا وسجنا داخله إضافة إلى مقرات أمنية وحكومية وسفارات وبعثات دبلوماسية.

وتعرضت عدة مناطق سورية، من بينها دمشق، خلال الفترة الماضية لغارات إسرائيلية متكررة استهدفت مواقع تابعة للجيش وأخرى تقول تل أبيب إنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني.