مستعمرون يكسرون عشرات أشجار الزيتون في حوسان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - أقدم مستعمرون، اليوم الأربعاء، على تكسير العشرات من أشجار الزيتون في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستعمرين كسروا 70 شجرة زيتون في أراضي "واد الحمرا " المحاذية لمستعمرة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين.
يشار إلى أن المستعمرين صعدوا من اعتداءاتهم عل أراضي المواطنين في حوسان، عبر الاستيلاء على أراضي، وتجريف أخرى، واقتلاع أشجار زيتون ولوزيات.
ونفذ المستعمرون مؤخرا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراض، وتسببت الاعتداءات أيضا باقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.
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