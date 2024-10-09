مستعمرون يكسرون عشرات أشجار الزيتون في حوسان

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - أقدم مستعمرون، اليوم الأربعاء، على تكسير العشرات من أشجار الزيتون في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستعمرين كسروا 70 شجرة زيتون في أراضي "واد الحمرا " المحاذية لمستعمرة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين.

يشار إلى أن المستعمرين صعدوا من اعتداءاتهم عل أراضي المواطنين في حوسان، عبر الاستيلاء على أراضي، وتجريف أخرى، واقتلاع أشجار زيتون ولوزيات.

ونفذ المستعمرون مؤخرا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراض، وتسببت الاعتداءات أيضا باقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.