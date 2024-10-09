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وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب

10/9/2024 5:11:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية طعن وقعت في مدينة الخضيرة، شمال تل أبيب، حيث أسفرت عن 3 اصابات، إحداهما خطيرة.


وقد أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الإسعاف يقوم الآن بعلاج المصاب الذي يعاني من جروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة.

وقالته هيئة البث الاسرائيلية إن المنفذ قد انسحب من مكان الحادث بعد تنفيذ العملية. وتعمل القوات الأسرائيلية على تحديد هويته والبحث عنه، في حين تشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمني.

المزيد من التفاصيل ستظهر لاحقاً مع استمرار التحقيقات..

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