وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية طعن وقعت في مدينة الخضيرة، شمال تل أبيب، حيث أسفرت عن 3 اصابات، إحداهما خطيرة.
وقد أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الإسعاف يقوم الآن بعلاج المصاب الذي يعاني من جروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة.
وقالته هيئة البث الاسرائيلية إن المنفذ قد انسحب من مكان الحادث بعد تنفيذ العملية. وتعمل القوات الأسرائيلية على تحديد هويته والبحث عنه، في حين تشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمني.
المزيد من التفاصيل ستظهر لاحقاً مع استمرار التحقيقات..
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