استمتعوا بأنشطة اللياقة البدنية في الهواء الطلق واستعدوا لتحدي دبي للياقة 2024

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدّة، 07 أكتوبر 2024: غالباً ما يعتقد الناس أن ممارسة الرياضة تتطلب التواجد لفترات طويلة في النوادي وصالات اللياقة البدنية، ولكن تحدي دبي للياقة جاء ليغير هذه المفاهيم التقليدية، ليتيح للمشاركين فرصة استبدال جلسات التدريب في صالات الرياضة ومراكز اللياقة بالكثير من الأنشطة الممتعة على الشواطئ الرملية والمناطق المفتوحة.
تستعد دبي لاستضافة الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة وذلك في الفترة من السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024، والتي تعكس التزام الإمارة بتعزيز رفاهية سكانها وزوارها، وتساعد الأفراد على الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، تحقيقاً لهدف التحدي بتحويل الإمارة إلى ساحة للياقة البدنية. وستتاح للمشاركين فرصة ممارسة مختلف التمارين الرياضية مجاناً خلال فصل الشتاء الذي يعد أفضل مواسم العام. ويتوجه كثير من الأشخاص إلى مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية والأستوديوهات من أجل الحفاظ على نشاطهم طوال هذا الشهر، ولكن طقس الشتاء المعتدل يشجع المشاركين على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وعيش تجربة جديدة كلياً، بحيث يستمتعون بالمناظر الخلابة وممارسة التمارين الرياضية وسط الطبيعة.
وأثبتت دراسات عدة أن ممارسة الرياضة وسط الطبيعة يمكن أن يعزز الآثار الإيجابية للرياضة، حيث تحسن الصحة النفسية والحالة المزاجية وتزيد التركيز وتحفز الإبداع. ويضم تحدي دبي للياقة هذا العام عدداً من قرى اللياقة البدنية، والمراكز المجتمعية، والفصول الدراسية والفعاليات المميزة والمجانية، بما فيها "تحدي دبي للجري" برعاية دي بي ورلد، و"تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية ماي دبي، إضافة إلى الأنشطة الجديدة والممتعة التي ترتقي بتجربة ممارسة الرياضة. ويمكن للجميع المشاركة في التمارين الرياضية والاستمتاع بالساحات الخارجية الرائعة في دبي مع ممارسة الأنشطة التي تناسب الأفراد من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.
ويمكن للجميع الاستعداد للدورة الجديدة من "تحدي دبي للياقة" والترحيب بموسم الشتاء الجميل من خلال التعرف على أنشطة اللياقة البدنية الخارجية التي تستضيفها الإمارة على مدار العام أيضاً.
مسارات الجري في دبي
مع بدء انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس، يعتبر الصباح الوقت الأمثل للمشي أو الركض أو الجري في الهواء الطلق، ما يساعد بالتالي على الاستعداد لتحدي دبي للياقة واستكشاف أجزاء مختلفة من المدينة.
وتكثر في دبي مسارات الجري التي تلبي مجموعة واسعة من الأذواق ومستويات اللياقة البدنية، بما فيها المسارات المجهزة لمنع الإصابات التي تنتشر في المنتزهات الهادئة، وعلى طول واجهات الشواطئ برمالها الذهبية، ما يجعلها مثالية للعدائين والمشاة من جميع الأعمار والقدرات البدنية.
ويعود لشاطئ جميرا مسار يمتد على طول 14 كم مع اطلالات خلابة على المحيط، حيث يبدأ من برج العرب ويمر بكايت بيتش وينتهي عند قناة دبي المائية. في حين يمتد المسار في حديقة الصفا على طول 3.5 كم، ويمتاز بأجوائه الهادئة. أمّا بالنسبة للأفراد الذين لديهم جدول أعمال مزدحم لكنهم يرغبون في ممارسة بعض التمارين الرياضية والاستمتاع بأشعة الشمس، توفّر حديقة زعبيل مساراً بطول 2 كم يتيح لهم الاستمتاع بالمساحات الخضراء، وأشعة الشمس الصحية في الصباح.
يمكن للعدّائين أيضاً استكشاف المسارات الطبيعية في حديقة خور دبي وحديقة مشرف، أو ممارسة الرياضة بين المناظر الطبيعية التي تنتشر في أرجاء المدينة من خلال السير على الطرق المحيطة بمرسى دبي أو نخلة جميرا أو خور دبي.
متعة ركوب الدراجات في الهواء الطلق
يُعد ركوب الدراجات وسيلة ممتازة للاستمتاع بالهواء الطلق واستكشاف أجزاء مختلفة من المدينة وتحسين اللياقة البدنية استعداداً لتحدي دبي للياقة، وتحدي دبي للدراجات الهوائية. وينتشر في أرجاء الإمارة عدد من المسارات الآمنة والسهلة، بما في ذلك المسارات الثلاثة في حديقة ند الشبا للدراجات التي تمتد على طول 4 و6 و8 كم، والتي تتميز بمناظرها خلابة في وسط مدينة دبي وبرج خليفة. كما تضم الحديقة مساراً للأطفال مجهزة بالعلامات المرورية والعناصر التعليمية لتعزيز الوعي بالسلامة على الطرق. بالإضافة إلى ذلك، توفر حديقة مشرف تجربة مغامرة خارجية فريدة من نوعها، سواء كنتم مبتدئين أو محترفين، يمكنكم اختيار مجموعة من المسارات التي تناسب مستويات المهارة المختلفة، بما في ذلك 20 كم من مسارات ركوب الدراجات الجبلية التي تعبر عبر المناظر الطبيعية في الحديقة.
وبعيداً عن صخب المدينة، يمكن لراكبي الدراجات استكشاف المناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة أثناء القيادة في مسار القدرة للدراجات الهوائية. تضم هذه الوجهة مسارات تتراوح بين 18 و100 كم وتناسب جميع القدرات. كما يوفر المسار خدمة تأجير الدراجات، ما يسهل على زوار المدينة الاستمتاع بالمغامرات الممتعة. وللراغبين في عيش تجربة مختلفة، يُعد مسار "دبي بايك" الخيار المثالي. يقع هذا المسار بالقرب من الحي الأول في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويمتد على طول 8,4 كم، حيث يمكن لراكبي الدراجات ممارسة رياضتهم عبر الطرق المحاطة بالأشجار والاستمتاع بالمناظر الخلابة لمعالم دبي.
فرصة مثالية للانتعاش في الهواء الطلق
يركز تحدي دبي للياقة على تنمية العادات الصحية التي يمكن المواظبة عليها على المدى الطويل مع تعزيز متعة ممارسة الرياضة. فمثلاً، تعد تمارين السباحة من أنسب الفرص لقضاء أجواء عائلية ممتعة في الهواء الطلق، حيث يمكن للمشاركين اختيار ممارسة السباحة في أحد البرك العديدة التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها في فنادق دبي أو زيارة أحد المراكز المتخصصة مثل مجمع حمدان الرياضي، الذي يضم مسبحاً أولمبياً. وتعتبر السباحة من الأنشطة التي يمكن ممارستها على مدار العام وتساعد في الحفاظ على اللياقة وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.
الخطوات الأولى لمستقبل أكثر صحة
يعد تحدي دبي للياقة بداية مشرقة لحياة مليئة بالنشاط، حيث تم تصميم التحدي لتحفيز المشاركين على تبني أسلوب حياة أكثر صحة يمتد ما بعد الثلاثين يوماً. ومن خلال دمج التمارين التي تحسن الحالة المزاجية والنفسية، يضع التحدي الأساس لتطوير عادات إيجابية تدوم طويلاً. كما تسهم ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق في تعزيز فوائدها، حيث أن للطبيعة تأثير قوي على الجسم والعقل، ما يُسهّل الالتزام بأسلوب حياة جديد وأكثر صحة.
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