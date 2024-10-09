سامانا للتطوير العقاري تكرم شركائها في حفلٍ مهيب

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- Samana Group) (دبي، الإمارات العربية المتحدة - 7 أكتوبر 2024) - كرمت شركة سامانا للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري تتخذ من دبي مقرًا لها والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، أفضل شركات الوساطة العقارية من شركائها على أدائهم في حفل توزيع جوائز كبير وباهر.
وأقيم الحفل الكبير في 3 أكتوبر / تشرين الأول في قاعة الجوهرة في مدينة جميرا، وحضره مجموعة متنوعة من المتخصصين والخبراء في القطاع العقاري، بما في ذلك وسطاء عقاريون ومستثمرون ونخبة رجال الأعمال في إمارة دبي، حيث قامت شركة سامانا للتطوير العقاري بتكريم وكالات الوساطة العقارية الشريكة على مساهماتهم الاستثنائية في نمو مبيعات الشركة وتوسعها محليًا وعالميًا.
كما عززت شركة سامانا للتطوير العقاري حضورها المحلي في سوق العقارات في دبي بحصة سوقية بلغت 4.6%، وكانت الشركة قد حققت نمواً ملحوظًا في المبيعات خلال الأشهر التسعة الماضية بزيادة وصلت إلى 600% في عام 2023، وتتوقع الشركة نموًا بنسبة 400% في مبيعاتها بنهاية عام 2024. وتشتهر شركة سامانا للتطوير العقاري بمشاريعها المعاصرة وتصميماتها المبتكرة التي تقدم مرافق خدمية تُحاكي تجربة العيش في المُنتجعات، وتوفر لكل وحدة سكنية مسبحًا خاصًا مرفقًا بها.
وأشاد السيد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري، خلال الحفل باستراتيجية القطاع العقاري 2033، وأعرب عن حماسه لتحقيق أهداف أجندة دبي 33 الطموحة التي تتمثل في زيادة إجمالي قيمة المعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول عام 2030، وهي قفزة كبيرة من 634 مليار درهم مسجلة في عام 2023.
وصرح السيد عمران فاروق بأن هذه الرؤية الاستراتيجية تتوافق تمامًا مع الاستراتيجية التوسعية لشركة سامانا للتطوير العقاري، وبأنها ستساهم بتعزيز مساهمة القطاع العقاري في اقتصاد الإمارة لتصل إلى 73 مليار درهم وبزيادة معدلات التملك السكني إلى 33٪. وأشاد بشكل خاص بتركيز الاستراتيجية على برامج توفير السكن بأسعار معقولة والالتزام بالشفافية والتسويق العالمي، مما سيعزز جاذبية دبي كوجهة عقارية محورية في العالم.
وذكر السيد عمران فاروق، في معرض حديث عن نمو وتوسع شركة سامانا للتطوير العقاري، بأن الشركة تضم أكثر من خمسمائة موظف يتمتعون بأعلى المؤهلات والكفاءات العلمية ومن خمسة وثلاثين جنسية مختلفة، وأكد على الدور الحاسم الذي لعبه فريق الشركة المتنوع في تحقيق نمو الشركة ونجاحها، وكشف السيد عمران فاروق أيضًا عن الهوية البصرية الجديدة لشركة سامانا للتطوير العقاري، والتي تعكس رؤية الشركة وتطلعاتها المستقبلية وتؤكد على التزام سامانا للتطوير العقاري بالابتكار والاستدامة والتميز.
كما أعلن السيد عمران فاروق عن إطلاق "استديو سامانا للتصميم"، وهي شركة جديدة ستقدم حلول تصميم داخلي أنيقة وحديثة، وترفع شعار "أسلوب حياة رائد"، حتى تحافظ سامانا للتطوير العقاري على مكانتها الرائدة في طليعة القطاع العقاري من خلال تركيزها على التصاميم المتميزة والمفاهيم المُبتكرة والجودة ورضى العملاء وتنمية المجتمع.
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