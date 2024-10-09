stc تطلق أحدث برامجها لدعم المواهب

(MENAFN
- Morimak)
الكويت، 07 أكتوبر 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن إطلاق أحدث برامجها المبتكرة بعنوان "حاضنة المواهب” (TIP)والتي تستهدف الخريجين الجدد. برنامج حاضنة المواهب هو برنامج تطويري يعنى باستقطاب وتطوير أفضل الخريجين الجدد في السوق لتعزيز قدراتهم من خلال مساراًت تطويرية مختلفة. ويعمل البرنامج كمبادرة فريدة ومبتكرة للخريجين الشباب بهدف تطوير مهاراتهم ، مع توفير الفرصة لإكسابهم خبرة عملية وفرصة وظيفية متعددة في قطاعات العمل المختلفة في stc .
وكجزء من التزامها المستمر بتمكين جيل الشباب، وتعزيز قواها العاملة، وانسجاماً مع الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات، تم إطلاق برنامج " حاضنة المواهب" في خطوة إضافية لتحقيق أهداف stc الاستراتيجية التي وضعتها بغية لدعم جيل الشباب وجذب المواهب الشابة.
سيوفر برنامج "حاضنة المواهب" والذي يستمر على مدار عام، للمشاركين فرصة التعرف بشكل شامل على ثقافة عمل شركة الاتصالات الكويتية وأقسامها المختلفة، وكذلك منحهم فرصة مراقبة المستشارين المعترف بهم عالميًا، وخاصة في مجالات التحول الرقمي وإدارة التغيير. ومن خلال هذه التجربة، سيكتسب الخريجون الخبرة اللازمة ليصبحوا خبراء في تقنيات المستقبل.
فضلا عن ذلك يسهم البرنامج في تعريف المشاركين على المجالات المختلفة داخل صناعة الاتصالات، مما يسمح لهم بتحديد ولعب دور مساهم في بناء حياتهم المهنية المستقبلية، سواء تم تعيينهم في stc أو أي فرص أخرى في الصناعة. كما يتماشى البرنامج مع اعلان شركة الاتصالات الكويتية كصاحب العمل المفضل للمهندسين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات في الكويت وفقًا لبحث مخصص أجرته شركة يونيفيرسوم.
وكجزء من رؤيتها الاستراتيجية، تقدر شركة الاتصالات الكويتية أهمية وضرورة رعاية المواهب الكويتية، ايماناً منها بأن الجيل القادم هم قادة مستقبل الكويت، وهم من سيشغلون المناصب الحاسمة في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا والابتكار والاستراتيجية والموارد البشرية وغيرها. وفي إطار برنامج "حاضنة المواهب"، تطمح stc إلى رعاية المواهب المحلية من خلال تزويدها بالمهارات والفرص التي ستؤهل الخريجين اليوم للتكيف والتفوق في صناعة سريعة الخطى وشديدة التنافسية.
وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال عبد العزيز المذكور، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالتكليف في stc : "يعتمد كل اقتصاد على الجيل القادم وقدرته على لعب دور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق آفاق جديدة. ونحن فخورون بإطلاق برنامج "حاضنة المواهب" الذي سيمنح الفرصة للشباب الكويتي الموهوب حديث التخرج من اقتناص فرص وظيفية متميزة في أحد قطاعات العمل المتنوعة في stc، لذا فمن خلال هذا البرنامج، يتمثل هدفنا في تزويد هؤلاء الخريجين الجدد بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية مع تأهيلهم ليصبحوا قادة مستقبليين في الصناعة".
وأضاف المذكور: "بصفتنا روادًا في تمكين التحول الرقمي، فإننا ملتزمون بضمان دعم مبادراتنا ليس فقط بالاحتياجات الفورية للشركة، بل وأيضًا للمساهمة في تحقيق النمو المستدام للقوى العاملة في الكويت. ومن هذا المنطلق نلتزم بالاستثمار المستمر في تطوير جيل الشباب في الكويت من خلال تقديم فرص قيمة وتزويدهم بالأدوات والخبرات الأساسية للنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية.".
وأكد: "وفي سعيها المستمر لجذب المواهب الشابة المشرقة، نظمت شركة الاتصالات الكويتية stc برامج تعليمية مختلفة على مر السنين حققت نسبة نجاح عالية في توظيف المواهب المحلية بناءً على أدائهم. وسنواصل تقديم مثل هذه البرامج والمنصات التي تمكن الخريجين الجدد وتمكنهم من الوصول إلى الفرص التي يمكن أن تضيف قيمة إلى حياتهم المهنية المستقبلية."
هذا ويعد برنامج حاضنة المواهب امتدادًا لجهود stc المستمرة لدعم المهنيين الكويتيين من الشباب وتمكينهم من لعب دور رئيسي في المستقبل الرقمي والاقتصادي للبلاد. وعند الانتهاء من البرنامج، قد تتاح للمشاركين أيضًا الفرصة لتأمين وظائف دائمة داخل الشركة، مما يعزز التزام شركة الاتصالات الكويتية بتنمية المواهب على المدى الطويل.
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