البنك الأهلي السعودي يسلّم 184 وحدة سكنية ضمن برنامج الأهلي للإسكان التنموي

(MENAFN
- SNB) برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وتزامناً مع يوم الإسكان العربي، احتفل البنك الأهلي السعودي من خلال برامجه للمسؤولية المجتمعية بتسليم الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لـ 184 أسرة من الأسر الأشد حاجة للمسكن، وذلك في أضخم مبادرة للإسكان التنموي التي يشهدها القطاع الخاص حيث يعتبر البنك الأهلي السعودي أول بنك يتبنى هذا المشروع الخيري والذي شمل تسليم 914 وحدة سكنية مُكتملة البناء خلال المرحلة الأولى والثانية في مختلف أنحاء المملكة. كما استعرض الحفل جهود البنك في تمكين المنظمات غير الربحية في قطاع الإسكان بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية.
جاء ذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وصاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق بن عبد الرحمن السدحان.
وثمن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل هذه الشراكة الاستثنائية بين القطاع العام والخاص والتي أسهمت في تمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، امتداداً للشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق التكامل والتعاون بين مختلف الجهات مما يعزز جودة الحياة والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين لتوفير المسكن الملائم للأسر السعودية إنفاذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي ولكافة منسوبيه على جهودهم المبذولة.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عن فخره بالمنجزات التي تم تحقيقها بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان من خلال برنامج البنك الأهلي السعودي للإسكان التنموي والذي يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك للمبادرات المجتمعية التنموية الهادفة، مؤكداً استمرارنا بهذه الشراكة النوعية لترسيخ هذا العمل كنموذج تنموي مستدام لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعماً للجهود الحكومية وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما شهد حفل البنك للإسكان التنموي الإشادة بالجهود المبذولة ببرنامج بناء القدرات والتي أسهمت في رفع كفاءة منظمات القطاع غير الربحي في مجال الإسكان بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، وذلك بهدف تمكين تلك المنظمات من العمل المؤسسي والاحترافي من أجل دعم وتطوير قطاع الإسكان بمكوناته المختلفة، ليجسد بذلك صورة التكامل بين مختلف القطاعات العام والخاص وغير الربحي مما يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة.
الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج البنك للإسكان التنموي ابتداءً من عام 2025م وحتى عام 2027م على مدار ثلاث سنوات، والتي ستشمل توزيع ما يزيد عن 500 وحدة سكنية جاهزة للسكن الفوري للأسر المستفيدة في مناطق ومدن مختلفة في المملكة.
MENAFN09102024006672014469ID1108760597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.