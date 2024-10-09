الخطوط الجوية التركية تطلق حملة "استكشف تركيا" Experience Türkiye مع خصومات تصل إلى 25%

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، الشركة التي تسير رحلاتها إلى وجهات أكثر من أي شركة طيران في العالم، عن إطلاق حملتها الحصرية "استكشف تركيا" Experience Türkiye التي تدعو المسافرين إلى رحلة لا تنسى إلى تركيا. فاعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024، ستتاح الفرصة أمام زوار تركيا، لاستكشاف الجمال الآسر والتاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة في المدن التركية، والحصول على خصم 25% على التكلفة الأساسية إلى العديد من الوجهات.
يمكن التجول في شوارع اسطنبول الصاخبة، حيث تتناغم الحضارات الشرقية والغربية، أو الاستلقاء تحت أشعة الشمس على شواطئ أنطاليا الهادئة، وأزمير ودالامان وبودروم. وفي كبادوكيا ودنيزلي وإسكي شهير وماردين، تنتظركم الكثير من القصص الاسطورية. كما يمكنكم خوض رحلة بعيداً عن المسارات المألوفة، لاستكشاف الكنوز الخفية لمناطق ريزا وطرابزون وسامسون وكاستامونو. ولقضاء عطلة شتوية مميزة، يمكنكم التوجه إلى بورصة وقيصرى وإرضروم وإسبرطة وقارص.
يُشكل هذا العرض الحصري ولمدة محددة، فرصة لمحبي المغامرات والسفر من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.
MENAFN09102024004696012122ID1108760589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.