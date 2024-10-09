أجيليتي تدعم المستقبل التقني لـ 1,300 طالب في الكويت

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت 7 أكتوبر 2024 – أعلنت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، عن الاختتام الناجح لرعايتها لبرنامجَي "الكويت تبرمج 2024" و"أكاديميةX "، حيث دعمت أجيليتي تطوير المهارات البرمجية لأكثر من 1,300 شاب وفتاة في الكويت من خلال رعايتها لبرامج أكاديمية "كودد CODED" التي تهدف إلى تطوير مهارات المبرمجين والمبرمجات الشباب في الكويت من خلال التدريب المجاني على أساسيات ولغات وتقنيات البرمجة الحديثة.
شارك في برنامج "الكويت تبرمج 2024" أكثر من 1,000 طالب وطالبة بمرحلة الدراسة الثانوية، حيث تم تدريبهم على أساسيات البرمجة الحديثة، كما شاركت 340 طالبة تتراوح أعمارهن بين 14 و18 عاماً في برنامج "أكاديمية X " في نسخته الأولى الرسمية، حيث تلقين تدريباً على أساسيات البرمجة بما يساهم في خلق جيل جديد من الفتيات المبتكرات في مجال التكنولوجيا.
وقد قامت إدارة أجيليتي من مدراء ومختصين بدور متميّز في إلهام الجيل القادم من المبتكرين في مجال التكنولوجيا، حيث قدّمت الشركة في الحفل الختامي، جائزة "أكثر مشروع تقني" في برنامج "الكويت تبرمج 2024"، كما قدّمت جائزة "أفضل طالبة متميزة" في برنامج "أكاديمية X ".
وخلال فترة البرنامج، قدمت كلٌ من رئيس مجلس إدارة أجيليتي السيدة/ هنادي الصالح، ومدير استثمار الشركات في أجيليتي السيدة/ لمياء حيات، محاضرتين طلابيتين حول ريادة الأعمال والتكنولوجيا، وذلك مشاركةً لطالبات أكاديمية X بخبراتهما التقنية في ريادة الأعمال، وقد اتّسمت كلا المحاضرتين بالحيوية والتفاعل وشهدت حماساً مشجّعاً من الطالبات.
وتُعد رعاية أجيليتي لبرنامجَي "الكويت تبرمج" و"أكاديمية X" امتداداً لالتزام الشركة في رعاية الشباب في الكويت، والتي استفاد منها حتى اليوم 7,000 شخص، نصفهم من النساء، وهو ما يعكس التزام أجيليتي طويل الأمد تجاه دعم برامج التعليم وبناء القدرات ونقل المعرفة التي تزوّد الطلبة والشباب بالمهارات التي يحتاجونها لتطوير مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل والمساهمة إيجاباً في تنمية الكويت.
تقوم شراكات أجيليتي التعليمية على ثلاثة ركائز هي تطوير المهارات البرمجية والتقنية، ونشر الثقافة المالية وريادة الأعمال، والتدريب بالقطاع الصناعي وإدارة المرافق، حيث تتعاون مع شركات رائدة وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مثل، "لوياك" و"إنجاز"، واتحاد الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى جهات الدولة الحكومية مثل الهيئة العامة للشباب، ومنذ العام 2014 استفاد أكثر من 687,000 شاب وفتاة من الدعم التعليمي الذي تقدمه الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكان نحو 50% من هذا الدعم موجهاً للنساء.
ومنذ بداية العام، جددت أجيليتي رعايتها لبرنامجَي تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب "كن – تنيو" و"كُن" التابعيَن لمؤسسة لوياك، كما نظّمت للسنة الثانية على التوالي؛ دورة تدريبية مكثفة في إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب. كذلك، قامت الشركة بتجديد دعمها للدورة الـ 13 من برنامج "فرسان الصناعة" الذي يقيمه اتحاد الصناعات الكويتية بهدف تمكين طلبة الثانوية المتوقع تخرجهم من اختيار المسار الوظيفي المناسب في القطاعات الصناعية.
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