ماكلارين W1 الجديدة: السيارة الخارقة الحقيقية

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- Gambit Communications HQ)
تُمثل سيارة ماكلارين W1 الجديدة امتدادًا رائدًا لإرث سيارتين من أعظم السيارات الخارقة على الإطلاق - ماكلارين F1 وماكلارين P1™ - وترتقي بسلسلة سيارات ماكلارين "1" إلى آفاق جديدة في كل جانب من جوانب الأداء، لتُقدم قمة الأداء الخارق.
W1 الجديدة هي التجسيد الأمثل للسيارة الخارقة الحقيقية. تم تصميمها وفقًا لفلسفة ماكلارين التي تركز على تقديم أداء رائد في فئته، مستلهمةً من المبادئ الأساسية التي تُميز كل سيارة خارقة من ماكلارين. تشمل هذه المبادئ قوة هائلة تُطبق من خلال أحدث تقنيات الديناميكا الهوائية والهيكل خفيف الوزن، بالإضافة إلى أعلى مستويات التميز الديناميكي، وتواصل مباشر بين السائق والسيارة.
تم تسخير جميع خبرات ماكلارين الكبيرة والمرموقة في مجال الهندسة خفيفة الوزن والأداء الديناميكي الهوائي، المُستوحاة من سنوات من الابتكار في سباقات السيارات وعقلية بطولة العالم التي تتمتع بها الشركة، في سيارة W1. ساهم الفريق الهندسي الذي يقف وراء طراز ماكلارين Ultimate الجديد في 16 لقبًا في بطولة العالم للفورمولا 1 لماكلارين في فئتي السائقين والصانعين. نتج عن هذه الخبرة، كجزء من فريق أكبر، سيارة خارقة هي الأكثر تركيزًا على الإطلاق من ماكلارين، ولكنها تتمتع أيضًا بقدرات هائلة.
يقول مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: "تُعد ماكلارين W1 احتفاءً بتميز كلٍ من سيارتي ماكلارين F1 وماكلارين P1™ الأيقونيتين، وتجسيدًا لعقلية بطولة العالم التي تتميز بها ماكلارين. من خلال سيارتنا الخارقة الجديدة Ultimate، نواصل دفع حدود أداء السيارات الخارقة الحقيقية. تتميز السيارة بمجموعة نقل حركة هجينة قوية، تدمج محرك MHP-8 V8 الجديد كليًا، مع أحدث منصة ديناميكية هوائية تقدمًا في أي سيارة مرخصة للطرق من ماكلارين، إلى جانب الاستخدام المكثف للمواد خفيفة الوزن المتطورة. هذه المزايا تسمح لنا بتقديم تجربة قيادة فائقة على الحلبة، مع توفير تجربة قيادة لا مثيل لها على الطرق."
يُتابع مايكل ليترز: "تُظهر الديناميكا الهوائية المستمدة من الفورمولا 1، ونظام الدفع الخلفي النقي، ونظام التوجيه الهيدروليكي عالي الأداء من ماكلارين، النهج الذي تتبعه الشركة في الابتكار الهادف، كشركة سباقات تسعى دائمًا لتقديم أفضل أداء ممكن. لذلك، ليس من المستغرب أن تكون W1 الجديدة أسرع سيارة مرخصة للطرق من حيث التسارع واللفات على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر السيارة نقاءً لا مثيل له في التواصل مع السائق، بفضل الالتزام الصارم بالمبادئ التي تُميز تجربة قيادة السيارات الخارقة. إنها حقًا سيارة لا يُمكن إلا لماكلارين أن تُبدعها."
تُعد W1 سيارة خارقة متعددة الاستخدامات؛ فهي، أكثر من أي سيارة أخرى من ماكلارين، تتيح للسائق الشعور بالراحة سواء على الطريق أو على الحلبة. وباعتبارها أسرع سيارة مرخصة للطرق من ماكلارين من حيث التسارع واللفات حتى الآن، فإنها تُقدم تجربة قيادة مُبهجة ومثيرة، مهما كانت الظروف.
تُعزز عملية التحول الفريدة من وضع "الطريق" إلى وضع "السباق" لقيادة الحلبة متعة القيادة المذهلة التي يوفرها تصميم W1 الجديد، بفضل الديناميكا الهوائية التي تتميز بقوة سفلية عالية ومقاومة منخفضة، والمستوحاة من تأثير الأرض. ينخفض ارتفاع السيارة عند وضع السباق بمقدار 37 مم في الأمام و17 مم في الخلف، كما يتم تقوية نظام التعليق بواسطة نظام الرفع. يتم نشر الأجنحة الأمامية والخلفية النشطة، مع امتداد جناح "McLaren Active Long Tail" إلى الخلف بما يصل إلى 300 مم، مما يُساعد في توليد قوة ضغط تصل إلى 1000 كجم في W1.
يأتي محرك MHP-8 V8 الجديد كليًا بسعة 4.0 لتر، مزودًا بشاحن توربيني مزدوج، والذي ظهر لأول مرة في W1، مقترنًا بوحدة E-module عالية الكثافة لتقديم أداء وسرعة مذهلة. أدت القوة الهائلة لمجموعة نقل الحركة الهجينة عالية الأداء، التي تنتج 1275 حصانًا، إضافة إلى تفاني ماكلارين في تطوير الهندسة خفيفة الوزن، إلى تحقيق مستويات أداء غير مسبوقة، كانت في السابق حكرًا على السيارات الخارقة المخصصة للحلبات وسيارات السباق.
كما يُجسد اسم W1 عقلية بطولة العالم التي تتبناها ماكلارين، تم اختيار تاريخ الكشف عن السيارة بعناية ليوافق هذا الإرث. إذ يصادف 6 أكتوبر 2024 الذكرى الخمسين لفوز إيمرسون فيتيبالدي بأول بطولة عالم للسائقين والصانعين في الفورمولا 1 لصالح ماكلارين.
أداءٌ خارق من مجموعة نقل الحركة الهجينة V8 عالية الأداء مع نظام دفع خلفي أصيل
يتمثل قلب W1 في مجموعة نقل حركة هجينة عالية الأداء جديدة كليًا، تتألف من محرك الاحتراق الداخلي MHP-8 V8 الجديد كليًا من ماكلارين، ووحدة E-module جديدة (تجمع بين محرك كهربائي ذو تدفق شعاعي ووحدة تحكم بالمحرك)، وناقل حركة بـ 8 سرعات مع نظام E-reverse للرجوع كهربائيًا للخلف. تنتقل القوة وعزم الدوران إلى العجلات الخلفية فقط عبر نظام E-differential.
تتحد قوة محرك V8 الجديد البالغة 928 حصانًا مع قوة وحدة E-module البالغة 347 حصانًا، لتنتج قوة إجمالية قدرها 1275 حصانًا، مما يمنح W1 أعلى قوة في أي سيارة من سيارات ماكلارين، متفوقة بذلك على جميع المنافسين الرئيسيين. تم تصميم مجموعة نقل الحركة لتقديم قوة هائلة وأداء مذهل، وتتكامل مع وزن السيارة البالغ 1399 كجم لتوفر نسبة قوة إلى وزن مذهلة تصل إلى 911 حصانًا لكل طن، وهي الأعلى على الإطلاق لأي سيارة مرخصة للطرق من ماكلارين، والأهم من ذلك أنها الأفضل في فئتها.
تُعطي هذه القوة الهائلة، إلى جانب عزم الدوران الإجمالي البالغ 1340 نيوتن متر واستجابة الخانق الفورية من وحدة E-module، سيارة W1 أرقام تسارع مذهلة: حيث تستغرق من 0 إلى 100 كم/ساعة 2.7 ثانية فقط، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة (124 ميل/ساعة) 5.8 ثانية، ويمكن الوصول إلى 0-300 كم/ساعة (186 ميل/ساعة) في أقل من 12.7 ثانية.
تحدت ماكلارين التقاليد من خلال اختيارها الاحتفاظ بنقاء هيكل الدفع الخلفي في سيارة بهذه القوة وعزم الدوران، في وقت يتجه فيه المنافسون إلى تعزيز سياراتهم بأنظمة الدفع الأمامي. لم تتمكن سوى ماكلارين من تحقيق تسارع بهذا الحجم مع أداء ديناميكي متفوق في سيارة خارقة ذات دفع خلفي، وذلك بفضل إرثها الواسع في عالم الفورمولا 1، حيث تُنقل القوة حصريًا إلى العجلات الخلفية، مما يساهم في الوصول إلى ذروة الأداء ودقة التوجيه القصوى.
يُعد محرك MHP-8 V8 الجديد كليًا من ماكلارين، ذو الكرنك المسطح بزاوية 90 درجة، جوهر القوة الهائلة التي تُقدمها W1. تم تصميم هذه الوحدة المزودة بشاحن توربيني مزدوج بسعة 3988 سم مكعب لتكون في قلب أفضل مجموعات نقل الحركة الكهربائية. يتميز المحرك بكتلة أسطوانات وخُرصانات ومكابس خفيفة الوزن مصنوعة من الألومنيوم، مما يُبرز خبرة ماكلارين في هندسة محركات الاحتراق الداخلي التي تُرسي معايير جديدة. على سبيل المثال، تم استخدام أسطوانات مطلية بالرش البلازمي، مما يسمح للمحرك بالوصول إلى سرعات تصل إلى 9200 دورة في الدقيقة.
تم تحسين الشواحن التوربينية ثنائية التمرير في W1 لتوفير ذروة قوة وعزم دوران أعلى مقارنة بالمكونات السابقة، مع توافر هذه القوة عبر نطاق الدوران الكامل، واستجابة محسنة تبدأ من 2500 دورة في الدقيقة.
يتميز نظام العادم بمشعبات أنبوبية مُصممة لتعزيز تفاعل السائق مع السيارة إلى أقصى حد، إلى جانب تحسين الأداء. تم تصميم الممرات الطويلة متساوية الطول بدقة لبناء صوت تصاعدي مع اقتراب سرعة المحرك من حده الإلكتروني البالغ 9200 دورة في الدقيقة.
يتم تثبيت وحدة E-module، المستمدة من رياضة السيارات، جنبًا إلى جنب مع محرك الاحتراق الداخلي على جانب ناقل الحركة، وتُساهم بما يصل إلى 347 حصانًا. تتكون هذه الوحدة من محرك كهربائي ذو تدفق شعاعي ووحدة تحكم مُدمجة، وهو نهج هندسي مشابه لما يُستخدم في سباقات IndyCar. تُعد وحدة E-module مثالًا رائعًا على تعظيم الكفاءة مع تقليل حجم ووزن المجموعة. تصل سرعة دوران المحرك الكهربائي إلى 24000 دورة في الدقيقة، ويبلغ ناتجه المُحدد 23 حصانًا لكل كيلوجرام، مما يجعله مماثلًا مباشرة لمحركات الفورمولا 1 الكهربائية.
تم تصميم خلايا البطارية المستمدة من رياضة السيارات لإعطاء الأولوية لمخرجات الطاقة العالية لوحدة E-module، مما يُعزز استجابة الخانق ويزيد من الطاقة الإجمالية إلى المستويات المطلوبة لتقديم الأداء المذهل الذي تُحققه W1. ورغم هذا التركيز على زيادة الطاقة إلى أقصى حد، يمكن قيادة W1 في وضع القيادة الكهربائية فقط، بدون أي انبعاثات، لمسافة تصل إلى 2 كم (1.6 ميل). تتم إدارة حالة شحن البطارية للحفاظ على مستوى شحن أدنى يضمن تشغيل المحرك عند بدء تشغيل السيارة، وتوفير الطاقة اللازمة لوظيفة الرجوع للخلف، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالطاقة كاحتياطي عندما تظل السيارة متوقفة لفترات طويلة.
تماشيًا مع التزام ماكلارين بتقليل الوزن، تم تقليل الوزن الإجمالي للمكونات الهجينة بمقدار 40 كجم مقارنةً بسيارة ماكلارين P1™، مع توفير ضعف الطاقة الكهربائية تقريبًا. تم تحقيق المزيد من تقليل الوزن من خلال عدم وجود بعض ملحقات المحرك، بما في ذلك المولد، ومحرك بدء التشغيل، والأنابيب الإضافية المطلوبة لنظام HVAC التقليدي.
ديناميكا هوائية مستوحاة من الفورمولا 1
ارتبط اسم ماكلارين بالابتكار والتميز في مجال الديناميكا الهوائية منذ بداياتها، حيث كان بروس ماكلارين دائمًا عازمًا على استغلال أي ميزة تقدمها الأساليب الجديدة لإدارة تدفق الهواء، بهدف تحقيق التوازن الأمثل بين الرفع والسحب بأكثر الطرق فعالية ممكنة. استخدمت سيارة السباق McLaren M6A Can-Am، التي فازت بالبطولة عام 1967، تقنيات ديناميكا الهواء بتأثير الأرض بنجاح كبير. وبينما استغرق الأمر عقدًا آخر حتى تصل هذه التقنية إلى الفورمولا 1، وتسعينيات القرن الماضي قبل أن تُظهر سيارة ماكلارين F1 مدى فعاليتها في سيارات الطرق، لا يزال تأثير الأرض حتى اليوم يمثل ميزة كبيرة كجزء من الديناميكا الهوائية الشاملة للشركات التي تُتقن هذه التكنولوجيا.
لذلك، ليس من المستغرب أن يتميز تصميم ماكلارين W1 الجديد بالديناميكا الهوائية المتقدمة، حيث ركز مهندسو ماكلارين على الجمع بين قوة الضغط العالية والسحب المنخفض، التي توفرها ابتكارات تأثير الأرض، لتكون أساسًا لقدرات سيارة ماكلارين Ultimate الجديدة الاستثنائية.
تُعد المنصة الديناميكية الهوائية في W1 الأكثر تقدمًا على الإطلاق في سيارة مرخصة للطرق من ماكلارين، وهي نتيجة 350 ساعة من الاختبارات في نفق الرياح، مع اختبار 5000 نقطة. يبدأ هذا المفهوم بهيكل Aerocell أحادي الهيكل، الذي تم تصميمه لتسهيل ديناميكا هواء تأثير الأرض بالكامل. يتميز هذا الهيكل بمقاعد مدمجة، مما يوفر ما يقرب من 70 مم في قاعدة العجلات المطلوبة، وأرضيات مرتفعة مع صندوق دواسات متحرك وعجلة قيادة لضمان وضعية قيادة مثالية. يُعد Aerocell فريدًا في W1، التي تتميز أيضًا بأكبر عدد من الأسطح الديناميكية الهوائية والنشطة في أي سيارة من ماكلارين.
يكمن سر ازدواجية الشخصية الديناميكية لسيارة W1 - التي تقدم تجربة قيادة رائعة سواء على الطريق أو على الحلبة - في وضع McLaren Race. عند تفعيله، تُشغل هذه الوضعية تقنيات ديناميكية هوائية تُغير شكل السيارة لتمكين تحول "من الطريق إلى الحلبة" يُعد الأفضل في العالم.
بشكل فريد في W1، يتم توليد جزء كبير من قوة الضغط السفلية باستخدام جميع أجزاء الهيكل السفلي لتأثير الأرض، مع زيادة هذا التأثير إلى أقصى حد عند تحديد وضع Race.
إن تقليل ارتفاع السيارة عن الأرض - بمقدار 37 مم في الأمام و17 مم في الخلف - ونشر الأجنحة الأمامية والخلفية النشطة ليس مجرد عرض بصري؛ ففي وضع Race، تتمكن W1 من توليد قوة ضغط سفلية تصل إلى 350 كجم في الأمام و650 كجم في الخلف، مما يُنتج قوة ضغط سفلية إجمالية تصل إلى 1000 كجم في المنعطفات عالية السرعة.
تُعد الأجنحة الأمامية والخلفية النشطة ومشتت تدفق الهواء المُثبت على السقف في W1 من بين أكثر الميزات الديناميكية الهوائية تقدمًا على الإطلاق في سيارة مرخصة للطرق من ماكلارين. يُعد الجناح الخلفي الثوري McLaren Active Long Tail - الذي يمكن اعتباره العنصر الأكثر إثارة بصريًا في W1 الجديدة - جزءًا لا يتجزأ من الأداء الديناميكي الهوائي للسيارة. تعود أول إشارة لاسم "longtail" إلى ماكلارين لعام 1997 مع سيارة F1 GTR، ولكن في حالة جناح Active Long Tail الجديد، فإنه يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية إدارة السحب والرفع وقوة الضغط السفلية.
يتم تشغيل جناح McLaren Active Long Tail بواسطة أربعة محركات كهربائية، ويتحرك لأعلى ولأسفل - اعتمادًا على ما إذا كانت W1 في وضع Road أو Race - بما يصل إلى 300 مم للخلف، ويُعدّل زاوية ميله، ويوسع منطقة عمل الناشر الخلفي في وضع Race، حيث يلعب دورًا أساسيًا في توليد قوة الضغط السفلية. يعمل الجناح أيضًا في وضعي DRS والمكابح الهوائية حسب الحاجة، مما يساعد في تحسين التوازن الديناميكي الهوائي.
يتم تشغيل الجناح الأمامي بواسطة محركين كهربائيين ويتأرجح عبر قوس لإنشاء منطقة أمامية سفلية بعرض كامل، مما يُغذي الهواء أسفل السيارة في وضع Race عبر قناة على شكل حرف T وعتبة مستوحاة من سيارات الفورمولا 1. يعمل الجناحان الأمامي والخلفي معًا، بالتنسيق مع عناصر التصميم الأخرى، للسماح بإدارة سريعة ودقيقة لمتطلبات الديناميكا الهوائية.
أثناء القيادة على الطريق، يستقر جناح Active Long Tail فوق هيكل السيارة الخلفي، ويتم تعديل نشر الجناحين الأمامي والخلفي ليتناسب مع هذه البيئة. يرتفع الجناح الأمامي عند السرعات المنخفضة لتجنب التلف من مطبات السرعة، ويُقلل نظام رفع السيارة في W1 من هذا الخطر بشكل أكبر.
ديناميكية استثنائية بفضل جينات ماكلارين
تُترجم فلسفة ماكلارين في الهندسة خفيفة الوزن واستخدام هياكل ألياف الكربون المخصصة إلى وزن جاف للسيارة يبلغ 1399 كجم فقط في سيارة W1، وهو عامل أساسي لتحقيق أداء متميز في جميع الظروف - سواء على الطريق أو على الحلبة.
يضمن نظام التعليق الجديد كليًا McLaren Race Active Chassis Control III، مع وضع McLaren Race، نطاقًا هائلًا من القدرات، بدءًا من التوافق مع قوانين الطريق إلى تحقيق أسرع لفة على الحلبة والتواصل المباشر مع السائق.
يوفر إعداد Comfort قيادة سلسة مع تحكم محسن في استقرار جسم السيارة عند السرعات المتوسطة والعالية، بينما يُقدم إعداد Sport تفاعلًا أكثر ديناميكية، مع التركيز على التحكم في الجسم وخفة الحركة في جميع السرعات. عند تحديد وضع Race، يتم إعطاء الأولوية للاستقرار الديناميكي الهوائي، مع نشر عنصر نشط للرفع لتحقيق ديناميكيات فائقة على الحلبة وقوة ضغط سفلية متسقة.
يعمل نظام التعليق في W1 بالتنسيق مع ميزات الديناميكا الهوائية النشطة الأمامية والخلفية، المدمجة في تصميم فريد للأرضية لتوفير ديناميكا هوائية تعتمد على تأثير الأرض. يسمح هذا التصميم بنشر مستويات الحمل والتماسك اللازمة لنقل عزم الدوران عبر المحور الخلفي فقط، مما يُلغي الحاجة إلى نظام الدفع الرباعي، وبالتالي تجنب الوزن الإضافي على المحور الأمامي. تُعد القدرة على إدارة هذا المستوى العالي من عزم الدوران على المحور الخلفي فقط عاملاً أساسيًا في الحفاظ على أفضل استجابة وشعور في فئتها من نظام التوجيه الهيدروليكي عالي الأداء من ماكلارين، الذي يعمل على المحور الأمامي.
يمثل نظام الكبح في W1 تطورًا إضافيًا في نظام ماكلارين الهيدروليكي عالي الأداء المعروف، وقد تم تحسينه لتلبية المتطلبات المختلفة للاستجابة والشعور على كل من الطريق والحلبة، مع توفير قوة إيقاف قصوى. تتوقف W1 تمامًا من سرعة 100 كم/ساعة في 29 مترًا، ومن سرعة 200 كم/ساعة في 100 متر فقط
يتم تنشيط المكابح الأمامية باستخدام ملاقط مكابح ذات 6 مكابس والمكابح الخلفية بملاقط ذات 4 مكابس، وكلاهما بتصميم أحادي الكتلة مصنوع من قطعة واحدة. تتميز الأقراص بمقاس 390 مم في نظام McLaren Carbon Ceramic Racing+ (MCCR+)، وهو فريد في سيارة W1، حيث يحتوي على طبقة خزفية إضافية مقارنةً بأقراص الكربون الخزفية السابقة. يوفر هذا التصميم متانة أكبر ويسمح باستخدام وسادة مكابح أكثر قوة، مما يزيد من مستويات الاحتكاك لتحسين كفاءة الكبح.
تم تحسين أداء المكابح بشكل أكبر من خلال ميزات ديناميكية هوائية تهدف إلى الحفاظ على برودة النظام. مستوحاة مباشرةً من قنوات الفورمولا 1، تم تصميم هذه الميزات لزيادة قوة الضغط السفلية وتبريد الرادياتير من خلال إدارة الهواء المتدفق من الإطارات. كما تم توجيه خطوط المكابح لتقليل اضطراب تدفق الهواء أسفل السيارة.
أسرع سيارة ماكلارين مرخصة للطرق على الإطلاق
تتفوق W1 حتى على سيارة ماكلارين Senna المخصصة للحلبات وخفيفة الوزن - بفارق 3 ثوانٍ مذهلة في اللفة على حلبة Nardo المرجعية لماكلارين - كما أنها أسرع سيارة مرخصة للطرق من ماكلارين من حيث التسارع. هذان الإنجازان مثيران للإعجاب حتى إذا تم النظر إليهما بشكل منفصل، ولكنهما أكثر روعة عند الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى قوة ضغط سفلية عالية وسحب منخفض للغاية لتحقيقهما.
مستوحاة من عمل أجيال من مهندسي سباقات الفورمولا 1، يوفر وضع Race من ماكلارين إعدادين للتعليق: Race وRace+، مع كون Race+ الأكثر صلابة. يسمح هذا للسائقين باختيار الإعدادات بناءً على نوع المسار، سواء كان مسارًا متموجًا وعرة حيث تكون قوة الضغط السفلية الديناميكية الهوائية المتسقة ضرورية، أو أسطحًا مستوية ناعمة حيث يتم تحسين منصة تأثير الأرض.
تقدم خيارات مجموعة نقل الحركة في وضع Race إعداد "GP" للحفاظ على الأداء المستقر خلال جلسات الحلبة الطويلة، أو إعداد "Sprint" لتحقيق أقصى أداء ونشر وحدة E-module خلال لفة واحدة. توفر زران على عجلة القيادة، موضوعان بشكل مريح في متناول إبهامي السائق، خيارات إضافية: يقوم زر "Boost" بنشر الطاقة الكاملة المتاحة لوحدة E-module على الفور - بنفس المبدأ المستخدم في الفورمولا 1 - ليمنح السائق كل ما يحتاجه للتجاوز على الحلبة أو لزيادة السرعة عند الخروج من المنعطفات. يمكن دمج هذا مع زر Aero لتفعيل نظام تقليل السحب (DRS) عند الطلب من جناح McLaren Active Long Tail الخلفي.
يعد أداء الإطارات جزءًا لا يتجزأ من التماسك الميكانيكي والديناميكي الهوائي، وتتميز W1 بثلاثة خيارات للإطارات من شريك ماكلارين التقني، Pirelli: 265/35 في الأمام و335/30 في الخلف. لتلبية المتطلبات القصوى للسيارة، تم تجهيزها قياسيًا بإطارات Pirelli P ZEROTM Trofeo RS المرخصة للطرق والمخصصة للحلبات. يتميز الإطار بتركيبة مطورة خصيصًا للحفاظ على أعلى أداء وتماسك مستقر خلال جلسات الحلبة. تتوفر أيضًا إطارات Pirelli P ZEROTM R وPirelli P ZEROTM Winter 2 - وكلاهما مصمم خصيصًا لسيارة W1. الأول مخصص للاستخدام على الطرقات، بينما يقدم الثاني أداءً متميزًا في الطقس البارد.
تجربة قيادة لا مثيل لها
تبدأ إثارة قيادة W1 مع أبواب McLaren Anhedral التي تُفتح للأعلى لتكشف عن تجاويف في السقف وفتحة أمامية سفلية تُساعد على تسهيل الوصول إلى المقصورة المبتكرة والمريحة. تتميز الأبواب أيضًا بجزء مقعر منحوت من الداخل لزيادة مساحة الركاب.
تتمتع W1 ببيئة عمل استثنائية في فئتها، مع رؤية واسعة بشكل ملحوظ للسائق والراكب. الرؤية الأمامية استثنائية، حيث تتميز W1 بأضيق أعمدة A لماكلارين حتى الآن. حتى واقيات الشمس صُممت مع مراعاة خفة الوزن؛ مصنوعة من ألياف الكربون، ويبلغ سمكها 3 مم فقط.
تم دمج المقاعد بشكل فريد في هيكل McLaren Aerocell أحادي الهيكل المصنوع من ألياف الكربون، مما يربط السائق والراكب مباشرةً بالشاسيه. المقاعد مُنجدَة بالكامل لتوفير الدعم والراحة المثلى، وتوفر وضعية قيادة أكثر استرخاءً من المعتاد مع مستوى عالٍ من دعم الفخذين.
تتحرك الدواسات وعجلة القيادة والعناصر الأساسية لتناسب السائق تمامًا، مما يُتيح وضعية قيادة مثالية بسهولة عبر ضبط الدواسات المصنوعة من الألومنيوم المثبتة على الأرضية، والتي تتميز بآلية ضبط فريدة. تُعد عجلة القيادة في W1 أصغر وأكثر تسطيحًا مقارنةً بتصاميم عجلات القيادة السابقة من ماكلارين. تتوفر اختياريًا أضواء نقل السرعة المدمجة التي تنبه السائق لاختيار الترس التالي مع اقتراب سرعة المحرك من الخط الأحمر عند 9200 دورة في الدقيقة.
تماشيًا مع مبدأ ماكلارين في تصميم السيارات الخارقة الذي يركز على السائق، فإن الزرين الوحيدين على عجلة القيادة هما عناصر التحكم Boost وMcLaren Aero Deployment. مستوحاة من الفورمولا 1، تم تصميم هذه الأزرار لتكون مريحة وسهلة الوصول، مما يسمح للسائق بتنشيطها بسهولة باستخدام الإبهام دون رفع اليدين عن عجلة القيادة.
يتم ضبط أوضاع الشاسيه ومجموعة نقل الحركة عبر عناصر تحكم على لوحة العدادات، التي تتحرك مع عمود التوجيه لتكون في متناول السائق بسهولة. تم تصميم شاشة السائق في W1 بحيث تبقى مرئية بالكامل للسائق، رغم صغر حجم عجلة القيادة، كما تعمل أيضًا كموزع لتدفق الهواء من نظام HVAC المدمج، الذي يوفر بكفاءة هواءً باردًا أو دافئًا حسب الحاجة في جميع أوضاع القيادة، بما في ذلك وضع القيادة الكهربائية فقط.
توفر مفاتيح التشغيل/الإيقاف، واختيار التروس، ووضع Race، بالإضافة إلى عناصر تحكم النوافذ، مزيدًا من التحكم المبتكر. توجد هذه العناصر بجانب شاشة الرؤية الخلفية الرقمية؛ التي تم تصميمها لتشبه مرآة الرؤية الخلفية التقليدية لراحة السائق، وتم وضع الكاميرا وزاويتها بشكل مدروس لعرض جزء صغير من جناح Active Long Tail لمنح السائق سياقًا أفضل للرؤية الخلفية لتسهيل تحديد موقع السيارة في حركة المرور والمناورات منخفضة السرعة، بما في ذلك ركن السيارة.
يمكن الوصول إلى المزيد من المعلومات وإعدادات التحكم عبر شاشة اللمس عالية الدقة مقاس 8 بوصات لنظام McLaren Infotainment System (MIS II) الموجودة بين السائق والراكب. يدعم النظام Apple CarPlay مع منفذ USB-C، ويتوفر أيضًا منفذ USB-A لشحن الأجهزة والوصول إلى التخزين.
توجد مساحة تخزين بين المقعدين الثابتين مع حامل أكواب منزلق، بينما توجد مساحة إضافية للأشياء الصغيرة خلف مسند الذراع. تحتوي W1 أيضًا على رف تخزين للأمتعة خلف المقاعد، يمكن الوصول إليه عن طريق تحريك مساند الرأس، التي تطوى بشكل مسطح للأمام لتوفير منصة تحميل. مع سعة تخزين تصل إلى 117 لترًا، يمكن استيعاب حقيبتين لعطلة نهاية الأسبوع أو خوذتين.
هندسةٌ آسرةٌ بصريًا
يركز نهج ماكلارين الاستراتيجي "الأداء من خلال التصميم" على المبادئ الخمسة الرئيسية لجينات تصميم ماكلارين - Epic وAthletic وFunctional وFocused وIntelligent - وتلبي W1 الجديدة هذه المتطلبات بوضوح. يُمكن التعرف على الفور على الشكل المنحوت للسيارة، مع كون جميع الألواح تقريبًا مصنوعة من ألياف الكربون، باعتبارها سيارة ماكلارين خارقة وعرضًا بصريًا جريئًا لازدواجية شخصية W1، حيث يتناقض السطح العلوي الأملس المتدفق مع الهيكل السفلي المتطرف وغير المتساهل لتأثير الأرض.
تُبرز الواجهة الأمامية لسيارة W1 تألقها الديناميكي الهوائي، مع تصميم طبقات الهيكل السفلية بشكلٍ دقيق لتهيئة تدفق الهواء نحو الأسطح الديناميكية الهوائية المتجهة نحو الجزء الخلفي من السيارة. يتميز قسم الأنف العلوي بفتحات سحب حول المصابيح وأقواس العجلات العلوية، مع فتحة أنف كبيرة في وسط غطاء المحرك. تُعد الهياكل الديناميكية الهوائية المصنوعة من ألياف الكربون المرئية ومكونات التعليق المكشوفة من السمات التي تظهر في جميع أنحاء السيارة.
يتأثر التصميم الجانبي لسيارة W1 بتصميم الجوانب الجانبية لسيارات الفورمولا 1، حيث تتضمن فتحة واسعة للباب المحدب الشكل تخلق مساحة لخروج الهواء من قوس العجلة الأمامية عبر منفذين - يمكن من خلالهما رؤية أذرع التعليق الأمامية - ومدخلين كبيرين أمام القسم الخلفي. الأكثر بروزًا هو المدخل الذي يُغذي مشعات الحرارة العالية، والذي يتميز بشكل مثلث ويوفر تجويفًا للمدخل الثاني أمام العجلة الخلفية، مع قناة تُغذي الناشر الخلفي وقنوات المكابح. حتى المرايا الجانبية تم تصميمها بعناية ديناميكية هوائية، حيث تُوجه الهواء المتدفق بعيدًا عن الجزء الخلفي من السيارة لضمان عدم تأثيره على كفاءة المشعات أو جناح Active Long Tail.
عند النظر إليها من الأعلى، يتميز تصميم W1 بالنظافة بشكل ملحوظ لتصميم قائم على الديناميكا الهوائية، مع أنف بارز على شكل رأس مطرقة وتصميم مقصورة ضيق على شكل دمعة، يتدفق بسلاسة ليتسع عند جناح McLaren Active Long Tail. يتناقض هذا التصميم مع الهيكل السفلي المعقد بشكلٍ مذهل، الذي تم تصميمه عن عمد لتحسين تأثير الأرض بالكامل.
تفرد استثنائي وجاذبية فريدة من نوعها
توفر قسم العمليات الخاصة لماكلارين (MSO) إمكانية تخصيص غير محدودة تقريبًا، مما يمنح المالكين حرية تصميم سيارتهم الخارقة الفريدة. تتوفر مجموعة متنوعة من المواد الداخلية الفاخرة والمبتكرة، بما في ذلك الاستخدام الأول في العالم لمادة McLaren InnoKnit، وهي مادة مرنة وخفيفة الوزن، مصممة لدمج الأسطح والمكونات الداخلية بسلاسة. تُحاك هذه المادة لتناسب السيارة، مما يُلغي الحاجة إلى أي قطع أو خياطة مُهدرة.
يمكن تخصيص InnoKnit لتناسب العديد من الألوان والأنسجة والأشكال بدقة، كما تم دمجها في العناصر الصوتية والبصرية، مع استخدام العناصر الرسومية لتوزيع إضاءة المقصورة المحيطة. يمكن أيضًا دمج المادة في شبكات مكبرات الصوت في نظام Bowers & Wilkins الصوتي المخصص عالي المواصفات في W1.
تتيح التفاصيل الخارجية لسيارة W1، بما في ذلك استخدام الأسطح الفاتحة والداكنة المستوحاة جزئيًا من تصميمها الديناميكي الهوائي وأيضًا من تصميم سيارات الفورمولا 1 الحالية، إمكانية تخصيص غير محدودة للعملاء لتصميم سيارتهم الخاصة بالتعاون مع قسم العمليات الخاصة لماكلارين (MSO) باستخدام أدوات التصميم مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز لإنشاء سيارة W1 الفريدة.
ضمانٌ مُتكامل
تأتي كل سيارة W1 مزودة بضمان شامل يشمل [4 سنوات/عدد غير محدود من الكيلومترات للسيارة؛ 6 سنوات/75000 كم للبطارية الهجينة عالية الجهد] وخطة خدمة شاملة لمدة 4 سنوات تُكمل تجربة الملكية الفريدة.
تم تطوير مجموعة نقل الحركة الهجينة الجديدة لدورة صيانة مشابهة لمجموعة نقل الحركة الهجينة V6، وستتبع سيارة W1 جدولة الخدمة بدورة 12 شهرًا. يتماشى هذا مع سيارات ماكلارين الخارقة ذات الإنتاج التسلسلي، بدلاً من جداول العديد من السيارات المخصصة للحلبات التي تتميز بفترات خدمة أقصر بناءً على عدد ساعات التشغيل.
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