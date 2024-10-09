مركز بورشه دبي يكشف عن إنجاز جديد على صعيد الأداء الفاخر مع إطلاق سيارة ماكان الجديدة الكهربائية بالكامل

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) كشفت شركة النابودة للسيارات ذ.م.م، وكيل بورشه في دبي والإمارات الشمالية، عن أوّل سيّارة رياضية كهربائية بالكامل من بورشه في دبي، خلال فعالية حصرية أقيمت في فندق "مي" دبي.
أُقيمت الفعالية في حديقة سحرية بتقنية الذكاء الاصطناعي، جمعت بين التكنولوجيا المتقدمة والأجواء المستقبلية لتجسيد روح سيارة ماكان الجديدة الكهربائية بالكامل. في إطار التعاون بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي، نقل هذا الحدث الضيوف إلى عالم استثنائي حيث أنارت أضواء النيون المساحات الخضراء الزاهية. تميّز الحدث بالعناصر المبتكرة التي مهّدت الطريق للكشف عن أحدث إبداعات بورشه، والتي ألهمت الضيوف كما الأجواء والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حظي الحضور بتجربة غامرة لاستكشاف الميزات الرائعة لسيارة ماكان الجديدة الكهربائية بالكامل. بفضل تصميمها الأنيق وأدائها الذي يُشبه السيارات الرياضية ومدى القيادة المميز، تعِد ماكان بإعادة تعريف فئة السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV)، حيث تقدّم تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الإثارة والوعي البيئي. يمثّل طرح هذه السيارة الجديدة خطوة مهمة في رحلة بورشه نحو مستقبل مستدام، ويُلقي الضوء على تركيزها على الابتكار في مجال التنقل الكهربائي.
تشمل سيّارة ماكان الجديدة أحدث جيل من المحرّكات الكهربائية ذات المغناطيس الدائم (PSM) من بورشه، والتي تقدمّ كفاءة وأداءً مميّزين على أي تضاريس. الطرازان اللذان تمّ الكشف عنهما في هذا الحفل، ماكان 4 وماكان توربو، يقدّمان مجموعات دفع تصل قوّتها إلى 470 كيلوواط (639 حصانًا)، ممّا يوفّر تجربة قيادة مثيرة مع تسارع مُلفت وسرعات قصوى تصل إلى 260 كم/الساعة. مع عزم دوران أقصى يبلغ 650 نيوتن متر في الطراز الأساسي و1,130 نيوتن متر في ماكان توربو، يُمكن للسائقين توقّع مستويات غير مسبوقة من الاستجابة والتحكّم. يتسارع الطراز الأساسي من صفر إلى 100 كم/الساعة في غضون 5.2 ثانية، بينما يستغرق ماكان توربو 3.3 ثانية فقط. ويحقّق الطرازان سرعات قصوى تصل إلى 220 و260 كم/الساعة، تباعًا.
من أبرز مزايّا سيارة ماكان الكهربائية بالكامل مدى القيادة الاستثنائي وقدرات الشحن السريع. تم تزويد ماكان ببطارية ليثيوم أيون سعة 100 كيلوواط ساعة، يُمكن استخدام 95 كيلوواط ساعة منها كحد أقصى بصورة فاعلة، توفّر نطاقًا مشتركًا يصل إلى 612 كم وفقًا لمعايير وكالة WLTP الأوروبية، ممّا يسمح للسائقين بالانطلاق في رحلات طويلة بكل ثقة. يؤمّن نظام المنصة الكهربائية الفاخرة"(PPE) بتقنية 800 فولت شحنًا سريعًا عالي الأداء بقوة تصل إلى 270 كيلوواط، ممّا يُساهم في شحن ماكان من 10 إلى 80 في المئة في غضون 21 دقيقة فقط في محطات الشحن المناسبة.
أمّا من الداخل، فتتميّز ماكان بمقصورة فاخرة وواسعة، تم تصميمها لضمان راحة السائق والركّاب على حدّ سواء. يتمحور نظام المعلومات والترفيه من الجيل الجديد، القائم على نظام أندرويد أوتوموتيف التشغيلي، حول مجموعة أدوات قياس قائمة بذاتها قياسها 12.6 بوصة بتصميم منحني، وشاشة مركزية قياسها 10.9 بوصة. ولأوّل مرة، يمكن للركاب الحصول على شاشة خاصة بهم بحجم 10.9 بوصة، تُتيح لهم الاطلاع على البيانات أو تعديل الإعدادات المتعلّقة بنظام المعلومات والترفيه.
تتجلّى بصمة بورشه بوضوح في التصميم الداخلي لسيارة ماكان،.بالإضافة إلى واجهات المستخدم الرقمية الحديثة، يتضمّن الشريط الزخرفي في قمرة القيادة والأبواب شريط إضاءة LED، يعمل كإضاءة محيطية وإضاءة تواصلية في آن واحد. يُوفّر هذا الشريط، حسب الظروف، معلومات أو تحذيرات – مثل الترحيب بالسائق، أو البيانات حول شحن البطارية، أو البيانات المتزامنة مع أنظمة مساعدة السائق.
يتّسم تصميم ماكان بمزيج متناغم من الأبعاد الرياضية والخطوط التي تُحاكي الكوبيه، ممّا يجسّد هوية بورشه المميّزة. تمّ تصميم كل عنصر بعناية فائقة لتعزيز المظهر الديناميكي لسيّارة ماكان، من الميل الضحل لغطاء المحرّك إلى الأجنحة البارزة والحواف البارزة بين النوافد والأبواب.يساهم الجناح الخلفي القابل للتكيّف، وفتحات التبريد النشطة، والهيكل السفلي المُحكم بالكامل في تحقيق معامل سحب يبلغ 0.25 فقط، ممّا يجعل ماكان من السيّارات الأكثر تفوّقًا على صعيد الديناميكيات الهوائية في فئة السيّارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات.
بالإضافة إلى الأداء والتصميم، تُولي سيارة ماكان الجديدة الأولوية للاستدامة، مع استخدام مواد صديقة للبيئة في جميع أنحاء المقصورة. يتم إنتاج السيارة بطريقة محايدة كربونيًا في مصنع بورشه في لايبزيغ، ممّا يعكس التزام العلامة التجارية بتقليل تأثيرها البيئي.
في هذا الصدد، قال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات ذ.م.م: "نأخذ سيارة ماكان إلى مستوى جديد تمامًا – مع أداء كهربائي استثنائي، وتجربة قيادة بورشه الجديدة التي تشمل شاشة عرض رأسية بتقنية الواقع المعزّز، وتصميم مبهر للغاية". وأضاف: "تُعدّ ماكان الكهربائية بالكامل دليلًا على توجّه بورشه نحو مستقبل التنقل المستدام، مع الحفاظ على الروح الديناميكية التي تشتهر بها علامتنا التجارية. ومن حيث فلسفة التصميم، لطالما كانت بورشه متعلّقة بدمج الشكل مع الوظيفة، وسيارة ماكان الكهربائية ليست استثناءً. بفضل هويّتها المميّزة وأدائها الهوائي المبتكر، تُعتبر ماكان سيارة رياضية حقيقية في فئتها، حتّى في صيغتها الكهربائية".
توفّر ماكان الجديدة أيضًا مستوى عاليًا من المزايا العملية للاستخدام اليومي، مع تجهيزات عالية الجودة وتصميم فسيح. وقد ساهم النظام الكهربائي في زيادة مساحة الأمتعة في ماكان. وبحسب الطراز والمعدّات المجهّزة، تصل سعة التخزين خلف مقعد الصف الخلفي إلى 540 لترًا (في وضع الحمولة). بالإضافة إلى ذلك، يوجد الفرونك (frunk)، وهو حجرة أمتعة ثانية تحت غطاء المحرك بسعة 84 لترًا. وعند طي مسند الظهر في المقاعد الخلفية بالكامل، تصل سعة حجرة الأمتعة الخلفية إلى 1,348 لترًا.
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