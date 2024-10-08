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موسم الرياض يقدم أبطال الملاكمة العالميين المشاركين في منافسات كراون شو داون بنسختها الرابعة

10/8/2024 11:35:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري (حدث مصور)

الرياض - 8 - 10 (كونا) -- تحت انظار عدسات كاميرات وسائل الاعلام العالمية والعربية وصل 14 من ابرز الملاكمين في العالم اليوم الثلاثاء الى الرياض استعدادا لتقديم احد افضل نسخ منافسات الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض بعنوان "IV SHOWDOWN CROWN" يوم 12 اكتوبر الجاري.
وقدمت هيئة الترفية الملاكمين العالميين المشاركين في بطولة موسم الرياض لوسائل الاعلام تحت شعار "الوصول العظيم".
وقدمت الهيئة الملاكمين ال14 المشاركين وهم ديمتري بيفول ارتور بيتربيف من روسيا وشاكور ستيفنسون من الولايات المتحدة وجو كوردينا من ويلز والبريطاني كريس يوبانك جونيور وفابيو ووردلي وفريزر كلارك وجاك ماسي و بن ويتاكر وليام كاميرون من بريطانيا وكاميل سزيريميتا من بولندا وجاي أوبتايا من استراليا ومحمد العقل من السعودية خيسوس غونزاليس من المكسيك.
كما تم تقديم المشاركتين في النزال النسائي وهما سكاي نيكولسون من استراليا و رافين تشابمان من بريطانيا. (النهاية) خ ن ش / ف ا س

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