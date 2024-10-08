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واشنطن تفرض عقوبات على احد كبار قادة قوات الدعم السريع لدوره في توريد الاسلحة ومواصلة الحرب بالسودان

10/8/2024 11:35:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 10 (كونا) –- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء انها فرضت عقوبات على القوني حمدان دقلو موسى احد كبار قادة قوات الدعم السريع في السودان وذلك لقيادته الجهود الرامية الى توريد الاسلحة ومواصلة الحرب في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان العقوبات ضد القوني تأتي لتورطه في جهود شراء الاسلحة وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت قوات الدعم السريع من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور".
واضاف البيان ان "افعال القوني ادت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين والتي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".
واشار الى ان قوات الدعم السريع لم تستجب لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين واستمرت بالتعاون مع الميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية".
وذكر البيان ان الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل حيث قتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من 11 مليون شخص سواء داخليا أو خارجيا مشيرة الى مطالبات الشعب السوداني بالسلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية.
واكد ان تلك العقوبات تشكل "جزءا من جهودنا المتواصلة لتعزيز المساءلة عن المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع" مشيرا الى ان واشنطن ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يديمون الصراع.
من جهته قال وكيل وزارة الخزانة الامريكية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث في بيان انه "في الوقت الذي تدافع فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من الجهات عن السلام يواصل أفراد رئيسيون من كلا الجانبين بما في ذلك القوني شراء الأسلحة لتسهيل الهجمات والفظائع الأخرى ضد مواطنيهم".
وأضاف سميث ان "الولايات المتحدة ستستمر في محاسبة أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية في وقت المجاعة والهشاشة". (النهاية)

أ م م / م م ج




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