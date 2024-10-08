واشنطن تفرض عقوبات على احد كبار قادة قوات الدعم السريع لدوره في توريد الاسلحة ومواصلة الحرب بالسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 8 – 10 (كونا) –- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء انها فرضت عقوبات على القوني حمدان دقلو موسى احد كبار قادة قوات الدعم السريع في السودان وذلك لقيادته الجهود الرامية الى توريد الاسلحة ومواصلة الحرب في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان العقوبات ضد القوني تأتي لتورطه في جهود شراء الاسلحة وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت قوات الدعم السريع من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور".
واضاف البيان ان "افعال القوني ادت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين والتي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".
واشار الى ان قوات الدعم السريع لم تستجب لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين واستمرت بالتعاون مع الميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية".
وذكر البيان ان الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل حيث قتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من 11 مليون شخص سواء داخليا أو خارجيا مشيرة الى مطالبات الشعب السوداني بالسلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية.
واكد ان تلك العقوبات تشكل "جزءا من جهودنا المتواصلة لتعزيز المساءلة عن المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع" مشيرا الى ان واشنطن ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يديمون الصراع.
من جهته قال وكيل وزارة الخزانة الامريكية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث في بيان انه "في الوقت الذي تدافع فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من الجهات عن السلام يواصل أفراد رئيسيون من كلا الجانبين بما في ذلك القوني شراء الأسلحة لتسهيل الهجمات والفظائع الأخرى ضد مواطنيهم".
وأضاف سميث ان "الولايات المتحدة ستستمر في محاسبة أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية في وقت المجاعة والهشاشة". (النهاية)
أ م م / م م ج
MENAFN08102024000071011013ID1108760409
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