قطر ترسل اول طائرة إلى لبنان تحمل معدات ومواد طبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 8 - 10 (كونا) -– أعلنت قطر اليوم الثلاثاء إرسال أول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى لبنان تحمل معدات ومواد طبية ومستلزمات إيواء تنفيذا لتوجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقال الخارجية القطرية في بيان إن الطائرة التي تحمل معدات ومواد طبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وذلك ضمن جسر جوي تسيره قطر لإغاثة الأشقاء في لبنان للمساهمة في معالجة أزمة النزوح الناتجة عن التطورات الأخيرة.
وأضاف البيان أن هذه المساعدات تأتي في إطار موقف قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه يوم الخميس الماضي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان للمساهمة في معالجة أزمة النزوح الناتجة عن التطورات الأخيرة. (النهاية)
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