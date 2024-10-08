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قطر ترسل اول طائرة إلى لبنان تحمل معدات ومواد طبية

10/8/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 10 (كونا) -– أعلنت قطر اليوم الثلاثاء إرسال أول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى لبنان تحمل معدات ومواد طبية ومستلزمات إيواء تنفيذا لتوجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقال الخارجية القطرية في بيان إن الطائرة التي تحمل معدات ومواد طبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وذلك ضمن جسر جوي تسيره قطر لإغاثة الأشقاء في لبنان للمساهمة في معالجة أزمة النزوح الناتجة عن التطورات الأخيرة.
وأضاف البيان أن هذه المساعدات تأتي في إطار موقف قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه يوم الخميس الماضي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان للمساهمة في معالجة أزمة النزوح الناتجة عن التطورات الأخيرة. (النهاية)

س س س / م ع ح ع




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