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وزارة الدفاع الامريكية تعلن تأجيل زيارة لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى واشنطن

10/8/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الاحتلال الاسرائيلي أبلغها بتأجيل زيارة وزير دفاعه يوآف غالانت إلى واشنطن حيث كان من المقرر أن يلتقي الأربعاء نظيره الأمريكي لويد أوستن في ظل استمرار تهديداته بالرد على الهجوم الإيراني الأخير.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إن "الزيارة كانت مقررة من قبل الوزير غالانت وبالطبع كان الوزير لويد أوستن يرغب دائما في استضافته وهذا ما كنا سنفعله غدا لكن تم تأجيل الزيارة".
وأضافت سينغ "إذا تمت إعادة جدولة زيارة غالانت في تاريخ لاحق فأنا متأكدة من أن الوزير أوستن سيكون سعيدا باستضافته مجددا في البنتاغون".
وأوضحت نائبة أنه لدى أوستن "علاقة رائعة مع الوزير غالانت أعتقد أنهم تحدثوا الآن على الأرجح أكثر من 80 مرة (منذ بدء الحرب) وهما على تواصل مستمر وسواء كان الاجتماع حضوريا هنا أو كان عبارة عن مكالمة هاتفية أو اجتماعا عن بعد فإن العلاقة بينهما تظل قائمة".
ونفت سينغ وجود توتر بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي مضيفة أنه يمكن إجراء محادثات "صريحة ومباشرة" مع الأصدقاء ولا يكون هناك "اتفاق دائما على كل شيء لكن هذا لا يعني أن هناك توترات".
ويأتي تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن في وقت تقول الولايات المتحدة إنها على تواصل مستمر مع سلطات الاحتلال بشأن تنسيق ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي حدث في الأول من أكتوبر الجاري. (النهاية)

ع س ج / ىر ج



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