وزارة الدفاع الامريكية تعلن تأجيل زيارة لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى واشنطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الاحتلال الاسرائيلي أبلغها بتأجيل زيارة وزير
دفاعه يوآف غالانت إلى واشنطن حيث كان من المقرر أن يلتقي الأربعاء نظيره الأمريكي لويد أوستن في ظل استمرار تهديداته بالرد على الهجوم الإيراني الأخير.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إن "الزيارة كانت مقررة من قبل الوزير غالانت وبالطبع كان الوزير لويد أوستن يرغب دائما في استضافته وهذا ما كنا سنفعله غدا لكن تم تأجيل الزيارة".
وأضافت سينغ "إذا تمت إعادة جدولة زيارة غالانت في تاريخ لاحق فأنا متأكدة من أن الوزير أوستن سيكون سعيدا باستضافته مجددا في البنتاغون".
وأوضحت نائبة أنه لدى أوستن "علاقة رائعة مع الوزير غالانت أعتقد أنهم تحدثوا الآن على الأرجح أكثر من 80 مرة (منذ بدء الحرب) وهما على تواصل مستمر وسواء كان الاجتماع حضوريا هنا أو كان عبارة عن مكالمة هاتفية أو اجتماعا عن بعد فإن العلاقة بينهما تظل قائمة".
ونفت سينغ وجود توتر بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي مضيفة أنه يمكن إجراء محادثات "صريحة ومباشرة" مع الأصدقاء ولا يكون هناك "اتفاق دائما على كل شيء لكن هذا لا يعني أن هناك توترات".
ويأتي تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن في وقت تقول الولايات المتحدة إنها على تواصل مستمر مع سلطات الاحتلال بشأن تنسيق ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي حدث في الأول من أكتوبر الجاري. (النهاية)
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