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وسائل اعلام محلية: (أتلتيكو مدريد) يغير اسم ملعبه إلى (طيران الرياض متروبوليتانو)

10/8/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 10 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام محلية في اسبانيا اليوم الثلاثاء أن شركة الطيران السعودية (طيران الرياض) وقعت عقد رعاية مع نادي (أتلتيكو مدريد) ستطلق بموجبه اسمها على ملعب (متروبوليتانو) لتحل مكان شركة (سيفيتاس) بعقد يمتد حتى عام 2033.
وقالت صحيفة (إل باييس) واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني الرسمي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ على الفور مشيرة إلى ان الملعب سيحمل اسم (طيران الرياض متروبوليتانو) في المباراة المقبلة للفريق ضد (ليغانيس) في 20 أكتوبر الجاري ضمن إطار الدوري المحلي.
من جانبها نقلت صحيفة (اكسبانسيون) على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة هي الراعي الرئيسي للنادي وان قمصان الفريق الأول للرجال تحمل شعارها منذ العام الماضي نتيجة تحالف تم توقيعه في عام 2027 مقابل قرابة 40 مليون يورو سنويا (9ر43 مليون دولار).
وأضافت المصادر ان قيمة الاتفاق الجديد بين الجانبين تبلغ 250 مليون يورو (5ر274 مليون دولار) وقد تصل إلى 300 مليون يورو (4ر329 مليون دولار) مع المكافآت فيما قالت صحيفة (إل باييس) ان ذلك يعد أكبر عقد إعلاني في تاريخ النادي.
وكان (أتلتيكو مدريد) قام بتغيير اسم ملعبه (متروبوليتانو) الذي بلغت تكلفة تشييده 330 مليون يورو (4ر362 مليون دولار) ثلاث مرات منذ تغيير موقعه القديم (فيسنتي كالديرون).
وافتتح ملعب (متروبوليتانو) في عام 2017 باسم (واندا) لمدة خمسة مواسم حتى موسم 2021 - 2022 بموجب اتفاق مع شركة صينية كانت تمتلك جزءا من أسهم النادي ثم تغير إلى (سيفيتاس) بموجب عقد مع شركة انشاءات اسبانية في 2022 كان سيستمر مبدئيا حتى 2032 لكن اسمه سيتغير اعتبارا من المباراة المقبلة إلى (طيران الرياض متروبوليتانو) بموجب العقد الجديد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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