وسائل اعلام محلية: (أتلتيكو مدريد) يغير اسم ملعبه إلى (طيران الرياض متروبوليتانو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 8 - 10 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام محلية في اسبانيا اليوم الثلاثاء أن شركة الطيران السعودية (طيران الرياض) وقعت عقد رعاية مع نادي (أتلتيكو مدريد) ستطلق بموجبه اسمها على ملعب (متروبوليتانو) لتحل مكان شركة (سيفيتاس) بعقد يمتد حتى عام 2033.
وقالت صحيفة (إل باييس) واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني الرسمي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ على الفور مشيرة إلى ان الملعب سيحمل اسم (طيران الرياض متروبوليتانو) في المباراة المقبلة للفريق ضد (ليغانيس) في 20 أكتوبر الجاري ضمن إطار الدوري
المحلي.
من جانبها نقلت صحيفة (اكسبانسيون) على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة هي الراعي الرئيسي للنادي وان قمصان الفريق الأول للرجال تحمل شعارها منذ العام الماضي نتيجة تحالف تم توقيعه في عام 2027 مقابل قرابة 40 مليون يورو سنويا (9ر43 مليون دولار).
وأضافت المصادر ان قيمة الاتفاق الجديد بين الجانبين تبلغ 250 مليون يورو (5ر274 مليون دولار) وقد تصل إلى 300 مليون يورو (4ر329 مليون دولار) مع المكافآت فيما قالت صحيفة (إل باييس) ان ذلك يعد أكبر عقد إعلاني في تاريخ النادي.
وكان (أتلتيكو مدريد) قام بتغيير اسم ملعبه (متروبوليتانو) الذي بلغت تكلفة تشييده 330 مليون يورو (4ر362 مليون دولار) ثلاث مرات منذ تغيير موقعه القديم (فيسنتي كالديرون).
وافتتح ملعب (متروبوليتانو) في عام 2017 باسم (واندا) لمدة خمسة مواسم حتى موسم 2021 - 2022 بموجب اتفاق مع شركة صينية كانت تمتلك جزءا من أسهم النادي ثم تغير إلى (سيفيتاس) بموجب عقد مع شركة انشاءات اسبانية في 2022 كان سيستمر مبدئيا حتى 2032 لكن اسمه سيتغير اعتبارا من المباراة المقبلة إلى (طيران الرياض متروبوليتانو) بموجب العقد الجديد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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