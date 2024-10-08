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تركيا تدين بشدة الهجمات بمنطقتي وزيرستان وكراتشي في باكستان

10/8/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 10 (كونا) -- دانت تركيا بشدة اليوم الثلاثاء الهجمات الأخيرة التي شهدتها منطقة وزيرستان الشمالية ومدينة كراتشي في باكستان.
وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن تعازيها لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وأكدت الوزارة أن أنقرة ستواصل دعم إسلام أباد "في الحرب ضد الإرهاب".
وشهدت مدينة كراتشي جنوبي باكستان يوم الأحد الماضي هجوما بالقنابل استهدف قافلة تقل موظفي شركة كهرباء صينية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين وذلك بعد يوم واحد من اشتباك بين الجيش الباكستاني ومسلحي حركة طالبان باكستان في منطقة وزيرستان الشمالية على الحدود مع أفغانستان أدى الى مقتل ستة جنود. (النهاية)

ا ع س / ر ج



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