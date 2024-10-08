تركيا تدين بشدة الهجمات بمنطقتي وزيرستان وكراتشي في باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 8 - 10 (كونا) -- دانت تركيا بشدة اليوم الثلاثاء الهجمات الأخيرة التي شهدتها منطقة وزيرستان الشمالية ومدينة كراتشي في باكستان.
وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن تعازيها لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وأكدت الوزارة أن أنقرة ستواصل دعم إسلام أباد "في الحرب ضد الإرهاب".
وشهدت مدينة كراتشي جنوبي باكستان يوم الأحد الماضي هجوما بالقنابل استهدف قافلة تقل موظفي شركة كهرباء صينية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين وذلك بعد يوم واحد من اشتباك بين الجيش الباكستاني ومسلحي حركة طالبان باكستان في منطقة وزيرستان الشمالية على الحدود مع أفغانستان أدى الى مقتل ستة جنود. (النهاية)
ا ع س / ر ج
MENAFN08102024000071011013ID1108760405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.