المغرب يدعو الى ارساء معايير واضحة من اجل حل دائم للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 8 - 10 (كونا) -- اكد المغرب اليوم الثلاثاء على وضوح موقفه مما يجري في الشرق الأوسط داعيا الى الخروج من منطق تدبير الازمة الى منطق ارساء معايير من أجل حل دائم.
وقال وزير
الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو ملافيخو الذي يقوم بزيارة عمل للرباط إن المغرب يؤيد حل الدولتين مع دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد بوريطة على انه "لا يجب السماح للمتطرفين من كلا الجانبين بالتحكم في أجندة الشرق الأوسط" مشيرا إلى أنه "آن الأوان لكي يستعيد الفاعلون البناءون زمام المبادرة حتى لا تقع المنطقة رهينة للمتطرفين من جميع الجهات".
واشار الى ضرورة اضطلاع الامم المتحدة بمسؤوليتها لوقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا ان المغرب يدين الاعتداء على المدارس والمستشفيات والنساء والاطفال من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ومنعه وصول المساعدات الإنسانية في إطار سياسته الهادفة إلى تجويع الفلسطينيين. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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