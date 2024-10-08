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المغرب يدعو الى ارساء معايير واضحة من اجل حل دائم للقضية الفلسطينية

10/8/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 8 - 10 (كونا) -- اكد المغرب اليوم الثلاثاء على وضوح موقفه مما يجري في الشرق الأوسط داعيا الى الخروج من منطق تدبير الازمة الى منطق ارساء معايير من أجل حل دائم.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو ملافيخو الذي يقوم بزيارة عمل للرباط إن المغرب يؤيد حل الدولتين مع دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد بوريطة على انه "لا يجب السماح للمتطرفين من كلا الجانبين بالتحكم في أجندة الشرق الأوسط" مشيرا إلى أنه "آن الأوان لكي يستعيد الفاعلون البناءون زمام المبادرة حتى لا تقع المنطقة رهينة للمتطرفين من جميع الجهات".
واشار الى ضرورة اضطلاع الامم المتحدة بمسؤوليتها لوقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا ان المغرب يدين الاعتداء على المدارس والمستشفيات والنساء والاطفال من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ومنعه وصول المساعدات الإنسانية في إطار سياسته الهادفة إلى تجويع الفلسطينيين. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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