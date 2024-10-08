وزير الخارجية الفرنسي يرى أن خطر اندلاع حريق في الشرق الأوسط يثير القلق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 8 - 10 (كونا) -- رأى وزير
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء ان خطر اندلاع حريق في الشرق الأوسط يثير القلق من لبنان إلى غزة.
وقال بارو عبر محطة (فرانس 2) ان الوضع في لبنان "كارثي" مؤكدا انه اذا تم المضي قدما بهذا الاستفزاز فسيجر لبنان إلى الفوضى
واكد ان بلاده تواصل العمل وتدعو إلى وقف إطلاق النار موضحا "لذا فإن هذه القوة تفسح المجال للحوار".
واعتبر الوزير بارو أن "حركة حزب الله السياسية ليست منظمة إرهابية حتى لو أنها تتحمل مسؤولية ثقيلة بالوضع الحالي في لبنان".
يذكر ان بارو كان في جولة الى الشرق الاوسط من اجل تعزيز وقف التصعيد ودعم لبنان والبحث عن حلول دبلوماسية للصراعات الإقليمية.
وشملت رحلته زيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية وقطر والأردن والاحتلال الاسرائيلي والأراضي الفلسطينية. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN08102024000071011013ID1108760403
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