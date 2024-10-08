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وزير الخارجية الفرنسي يرى أن خطر اندلاع حريق في الشرق الأوسط يثير القلق

10/8/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 8 - 10 (كونا) -- رأى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء ان خطر اندلاع حريق في الشرق الأوسط يثير القلق من لبنان إلى غزة.
وقال بارو عبر محطة (فرانس 2) ان الوضع في لبنان "كارثي" مؤكدا انه اذا تم المضي قدما بهذا الاستفزاز فسيجر لبنان إلى الفوضى
واكد ان بلاده تواصل العمل وتدعو إلى وقف إطلاق النار موضحا "لذا فإن هذه القوة تفسح المجال للحوار".
واعتبر الوزير بارو أن "حركة حزب الله السياسية ليست منظمة إرهابية حتى لو أنها تتحمل مسؤولية ثقيلة بالوضع الحالي في لبنان".
يذكر ان بارو كان في جولة الى الشرق الاوسط من اجل تعزيز وقف التصعيد ودعم لبنان والبحث عن حلول دبلوماسية للصراعات الإقليمية.
وشملت رحلته زيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية وقطر والأردن والاحتلال الاسرائيلي والأراضي الفلسطينية. (النهاية)

م ع / ر ج



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