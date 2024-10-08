البيت الأبيض يتعهد بتقديم المساعدات اللازمة للاستجابة لإعصار (ميلتون)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 10 (كونا) -- تعهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بتقديم المساعدة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لإعصار (ميلتون) الذي يتوقع أن يضرب فلوريدا منتصف الأسبوع الجاري وذلك بعد نحو أسبوعين من إعصار مدمر ضرب الولاية وتأثرت به عدة ولايات أخرى في الجنوب الشرقي الأمريكي.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ولاية (ويسكونسن) في شمال وسط البلاد إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والوكالات الفيدرالية الأخرى تواصل العمل بشكل نشط على توفير الموارد المنقذة للحياة قبل العاصفة بما في ذلك فرق الطاقة المؤقتة وفرق الإنقاذ السريع (لتوفير المياه الصالحة للشرب) وفرق البحث والإنقاذ.
وأضافت سيمونز أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "تمتلك قاعدتين مجهزتين بنحو 20 مليون وجبة و40 مليون لتر من المياه لتوزيعها عند الحاجة".
وأشارت إلى وجود "نحو 900 موظف (فرق الإنقاذ) في المنطقة، بما في ذلك أكثر من 440 موظفا تم نشرهم خصيصا لإعصار هيلين".
وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية التابعة للحكومة الفيدرالية فإن الإعصار (ميلتون) الذي اشتدت قوته من المتوقع أن يصل إلى اليابسة على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس.
وأضافت المصلحة في نشرة إنذارية "ستؤدي الأمطار الغزيرة جراء (ميلتون) إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق يوم الأربعاء في جميع أنحاء وسط فلوريدا مع احتمال أن تكون هذه الفيضانات كارثية ومهددة للحياة". (النهاية)
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