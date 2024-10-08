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البيت الأبيض يتعهد بتقديم المساعدات اللازمة للاستجابة لإعصار (ميلتون)

10/8/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 10 (كونا) -- تعهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بتقديم المساعدة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لإعصار (ميلتون) الذي يتوقع أن يضرب فلوريدا منتصف الأسبوع الجاري وذلك بعد نحو أسبوعين من إعصار مدمر ضرب الولاية وتأثرت به عدة ولايات أخرى في الجنوب الشرقي الأمريكي.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ولاية (ويسكونسن) في شمال وسط البلاد إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والوكالات الفيدرالية الأخرى تواصل العمل بشكل نشط على توفير الموارد المنقذة للحياة قبل العاصفة بما في ذلك فرق الطاقة المؤقتة وفرق الإنقاذ السريع (لتوفير المياه الصالحة للشرب) وفرق البحث والإنقاذ.
وأضافت سيمونز أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "تمتلك قاعدتين مجهزتين بنحو 20 مليون وجبة و40 مليون لتر من المياه لتوزيعها عند الحاجة".
وأشارت إلى وجود "نحو 900 موظف (فرق الإنقاذ) في المنطقة، بما في ذلك أكثر من 440 موظفا تم نشرهم خصيصا لإعصار هيلين".
وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية التابعة للحكومة الفيدرالية فإن الإعصار (ميلتون) الذي اشتدت قوته من المتوقع أن يصل إلى اليابسة على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس.
وأضافت المصلحة في نشرة إنذارية "ستؤدي الأمطار الغزيرة جراء (ميلتون) إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق يوم الأربعاء في جميع أنحاء وسط فلوريدا مع احتمال أن تكون هذه الفيضانات كارثية ومهددة للحياة". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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