موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تعلن ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تتراوح من 700 الى 1000 دينار كويتي للعامل الواحد.

الكويت - اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) تكشف عن شعار البطولة المرتقبة في دولة الكويت من 21 ديسمبر الى 3 يناير المقبلين ووزير الإعلام الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن المطيري يقول إن الشعار هو (المستقبل خليجي).

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 56 شهيدا و278 مصابا إلى المستشفيات الفلسطينية نتيجة 8 مجازر نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41965 شهيدا و97590 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 36 شخصا وإصابة 150 آخرين نتيجة هجمات الاحتلال الاسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ عام إلى 2119 قتيلا و10019 جريحا.

عمان - السلطات السورية تعلن مقتل سبعة أشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين جراء قصف صاروخي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة (المزة) بالعاصمة دمشق.

بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل أربعة من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية نفذتها قوات أمنية عراقية مشتركة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة من بينهم من يسمى بوالي صلاح الدين المدعو (أبو عمر القريشي).

باريس - رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ينجو من تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان والمقدم من تحالف اليسار الفرنسي حيث صوت 197 نائبا فقط لحجب الثقة فيما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتا لإسقاط الحكومة.

نيودلهي - نتائج لجنة الانتخابات الهندية تظهر فوز تحالف (المؤتمر الوطني) في المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية بولاية (جامو وكشمير) وذلك في انتكاسة كبيرة لحزب (بهاراتيا جاناتا) الذي يترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. (النهاية) ر ج