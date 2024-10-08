موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تعلن ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تتراوح من 700 الى 1000 دينار كويتي للعامل الواحد.
الكويت - اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) تكشف عن شعار البطولة المرتقبة في دولة الكويت من 21 ديسمبر الى 3 يناير المقبلين ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن المطيري يقول إن الشعار هو (المستقبل خليجي).
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 56 شهيدا و278 مصابا إلى المستشفيات الفلسطينية نتيجة 8 مجازر نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41965 شهيدا و97590 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 36 شخصا وإصابة 150 آخرين نتيجة هجمات الاحتلال الاسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ عام إلى 2119 قتيلا و10019 جريحا.
عمان - السلطات السورية تعلن مقتل سبعة أشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين جراء قصف صاروخي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة (المزة) بالعاصمة دمشق.
بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل أربعة من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية نفذتها قوات أمنية عراقية مشتركة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة من بينهم من يسمى بوالي صلاح الدين المدعو (أبو عمر القريشي).
باريس - رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ينجو من تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان والمقدم من تحالف اليسار الفرنسي حيث صوت 197 نائبا فقط لحجب الثقة فيما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتا لإسقاط الحكومة.
نيودلهي - نتائج لجنة الانتخابات الهندية تظهر فوز تحالف (المؤتمر الوطني) في المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية بولاية (جامو وكشمير) وذلك في انتكاسة كبيرة لحزب (بهاراتيا جاناتا) الذي يترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. (النهاية) ر ج
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